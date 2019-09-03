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Karacabey minik ellerin sevgisiyle yeşerecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 18:09 | Son Güncelleme

Eğitim ve çevre odaklı çalışmalarıyla ülke çapında adından söz ettiren Karacabey Belediyesi, okulların başlamasıyla birlikte yine Türkiye’ye örnek olacak bir projeye imza atmaya hazırlanıyor.Karacabey Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılında ilkokula başlayacak her bir öğrenci için 1 adet fidanı, ilçenin dört bir yanında dikerek Karacabey’i yemyeşil yapmayı ve ülkemizin geleceğine katkı sağlamayı hedefliyor.Çocuklarda yeşil bilincinin geliştirilmesine destek olmayı, ağaç ve orman sevgisini aşılamayı aktaran Belediye Başkanı Ali Özkan, dikilecek her bir fidanın tıpkı geleceğimizin teminatı çocuklarımızın eğitimle gelişmesi gibi ülkemizin geleceğine atılacak çok değerli bir imza olduğunu söyledi.

Karacabey minik ellerin sevgisiyle yeşerecek

Eğitim ve çevre odaklı çalışmalarıyla ülke çapında adından söz ettiren Karacabey Belediyesi, okulların başlamasıyla birlikte yine Türkiye’ye örnek olacak bir projeye imza atmaya hazırlanıyor.
Karacabey Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılında ilkokula başlayacak her bir öğrenci için 1 adet fidanı, ilçenin dört bir yanında dikerek Karacabey’i yemyeşil yapmayı ve ülkemizin geleceğine katkı sağlamayı hedefliyor.
Çocuklarda yeşil bilincinin geliştirilmesine destek olmayı, ağaç ve orman sevgisini aşılamayı aktaran Belediye Başkanı Ali Özkan, dikilecek her bir fidanın tıpkı geleceğimizin teminatı çocuklarımızın eğitimle gelişmesi gibi ülkemizin geleceğine atılacak çok değerli bir imza olduğunu söyledi. Özken, projeyi her yıl geliştirerek daha da büyütmeyi hedeflediklerini belirtti.
Özkan, “Sürdürülebilir hale getirilecek olan proje dâhilinde dikilecek fidanlar, zamanla ormana dönüşecek ve gelecekte Karacabey’in sınırlarında adeta yeşil olmayan alan kalmayacak. Karacabey Belediyesi olarak en önemli yatırımı, geleceğimiz olan çocuklara ve eğitime olan yatırım olarak görüyoruz. Bunun yanında geleceğimizi inşa ederken, çevremize sahip çıkmayı ve yeşil bilincini toplumun tüm kesimlerine aşılamayı da çok önemsiyor ve bu doğrultuda önemli çalışmalara imza atıyoruz. Bu yeni projemiz de bunlardan biri olacak. İlkokula başlayacak olan miniklerimizle birlikte ilçemizin her bir köşesine fidanlar dikerek, onları geleceğin Türkiye’sine hazırlayacağız” dedi.

Karacabey minik ellerin sevgisiyle yeşerecek

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