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Karacabey parke taşlarla süslendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 10:41 | Son Güncelleme

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçe genelinde kırsal-kent merkezi ayrımı olmaksızın parke taşı çalışmalarının hızla devam ettiğini ifade ederek, devam eden çalışmaları yerinde denetledi.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçe genelinde kırsal-kent merkezi ayrımı olmaksızın parke taşı çalışmalarının hızla devam ettiğini ifade ederek, devam eden çalışmaları yerinde denetledi. Özkan, “Bu zamana kadar şehrimizin bütününde %80 oranında parke taşı işimizi tamamlamış bulunmaktayız. Yakın zamanda bunu yüzde 100 yapma hedefindeyiz” dedi.
Karacabey Belediyesi, şehrin 6 farklı noktasında parke taşı çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Akçasusurluk, Çarık ve Doğla mahallelerinde biten çalışmaların ardından Kulakpınar, Şahmelek, Çavuş mahalleleriyle birlikte, ilçe merkezinde 3 farklı noktada da aynı çalışmaların yürütüldüğünü belirten Belediye Başkanı Ali Özkan, önceki gün çalışmaları yerinde denetledi.
Bu kapsamda Şahmelek Mahalle Muhtarı Recep Özen ve mahalle sakinleri ile bir araya gelen Özkan, vatandaşlarla sohbet etti. Ardından ekiplerin çalışmasını yerinde inceleyen Özkan, “Tüm kırsal mahallelerimizde çalışmalarımız oldu ve olmaya devam edecek. Bu zamana kadar şehrimizin bütününde %80 oranında parke taşı işimizi tamamlamış bulunmaktayız. Yakın zamanda bunu %100 yapma hedefindeyiz’’ dedi.
Mahalleliler memnun
Muhtar Özen de parke taşı çalışmalarının mahalleleri için önem arz ettiğini belirterek, “Dağlık bir alanda olduğumuz için çamur olayı diğer mahallelere kıyasla daha fazla oluyordu. Sayın başkanımıza, başkan yardımcılarımıza ve ekiplere çok teşekkür ediyoruz. Sayelerinde çamurlu bir sokağımız kalmadı diyebiliriz. Başkanımızın bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da desteğini yanımızda görmek istiyoruz’’ dedi. Mahalle sakinleri de Başkan Özkan’a denetimler sırasında teşekkür etti.
Spor Adası peyzaj düzenlemeleri devam ediyor
Öte yandan Karacabey Belediyesi tarafından, 2019 yılı içerisinde Yenikaraağaç, Beylik, Tophisar, Akçasusurluk, Çarık, Yeniköy, Doğla, Arız, Şahmelek ve Çavuş mahallelerinde toplam 55 bin metrekarelik parke taşı çalışmasının tamamlandığı belirtildi.
Çalışmalar tamamlandığında, özellikle Canbolu Mahallesi’nin hastane ve kültür parka olan önemli bir bağlantı noktasının değerlendirilmiş olacağı kaydedildi. 40 dönümlük yerleşke; ilçe stadyumu, sentetik saha, spor salonu, antrenman sahası, basket sahası, tenis kortları, koşu ve yürüyüş parkurları ile örnek bir yer olacak.
Bu alanda süren parke taş çalışmaları ile bölgenin daha kullanışlı bir hal almasının yanı sıra; Bandırma - Çanakkale yolu üzerinde olması nedeniyle de ilçenin vitrini görünümündeki alanın görsel yönden de değer kazanacağı ifade edildi.

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