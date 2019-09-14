Karacabey’de 1. Harmanlı Tarım Şenliği tam not aldı

Bursa’nın Karacabey ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılı münasebetiyle düzenlenen, “1. Harmanlı Tarım Şenliği” ilgi gördü.

Karacabey Ticaret Borsası Harmanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleşen Tarım Şenliği programına Kaymakam Dr. Yusuf Gökhan Yolcu, Belediye Başkanı Ali Özkan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Uyanık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Dingin, siyasiler, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Tarım Şenliği’nin açılışında konuşan Harmanlı Mahalle Muhtarı Erdem Çolak, böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmak duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bu şenliğin Harmanlı’da yapılmasını sağlayan Belediye Başkanı Ali Özkan’a da köy halkı adına teşekkür eden Muhtar Çolak, "Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz. Geçmişimizi unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Bundan 97 yıl önce milli şuur ve beraberlikle güzel vatanımızı işgalden kurtardığımız gibi bugün de aynı şuur ve inançla iç ve dış mihraklara fırsat vermeyeceğiz. Harmanlı, 42 bin dönüm tarım alanı ile ilçemizin en çok tarım alanına sahip bölgesidir" dedi.

Belediye Başkanı Ali Özkan da, Karacabey’in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılını kutladı. Belediye olarak tarıma büyük önem verdiklerini vurgulayan Özkan, “Karacabey’imizin güzelliklerini ortaya çıkarmaya devam ediyoruz. Tarihimizden mutlaka ibret almalıyız. Teknolojik ilerlemeyi sağlamalıyız. Kurtuluş gününde yöresel ürünlerimizi de ön plana çıkarmak istedik. Bu doğrultuda Harmanlı Mahallesi’nde gerçekleştirdiğimiz tarım şenliğinin oldukça fayda sağlayacağını düşünüyorum. İlçemizin tüm güzelliklerini ve zenginliklerini tüm ülkeye yaymak istiyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Tarım Şenliği töreninde, bölgede aktif çiftçilik yapan üreticiler, verimli üretim gibi çeşitli kriterler göz önünde tutularak madalya ile ödüllendirildi. Ayrıca en genç ve en yaşlı çiftçilere de plaket takdim edildi. Yine şenlikte kurulan stantlarda, köydeki tarım ve hayvancılık faaliyetleri hakkında konuklara bilgiler verildi. Bu stantlarda yöresel ürünler sergilenirken, bazı üreticiler de satış yaptı. Etkinliğin tarım odaklı oluşu organizasyonun her noktasına yansıtıldı. Gelen misafirlere kavun, karpuz, erik suyu ve salçalı ekmek gibi tamamen yöresel ürünlerden oluşan ikramlar sunuldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği ekibi de konuklara konser verdi.