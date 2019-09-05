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Karacabey'de 1100 yıllık çınar

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 15:41 | Son Güncelleme

 BURSA'da vatandaşların görüp belediye yetkililerine bildirdiği 4 çınardan ikisinin 600, birinin 900, diğerinin ise 1100 yıllık olduğu tespit edildi. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, "Önümüzdeki günlerde burada doğaya zarar vermeyen düzenlemeler yapacağız.

Karacabey'de 1100 yıllık çınar

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)- BURSA'da vatandaşların görüp belediye yetkililerine bildirdiği 4 çınardan ikisinin 600, birinin 900, diğerinin ise 1100 yıllık olduğu tespit edildi. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, "Önümüzdeki günlerde burada doğaya zarar vermeyen düzenlemeler yapacağız. Buraya gelenler 1100 yıl öncesine dokunmuş olacak" dedi.
Karacabey'in sahil şeridi Yeniköy'de bulunan çınar ağaçlarının Bursa Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim görevlilerinin çalışması sonucu ikisinin 600, birinin 900, birinin ise 1100 yaşında olduğu tespit edildi. Bursa'daki tarihi 600 yıllık İnkaya Çınarı'ndan sonra 1100 yıllık çınar, bölgede heyecana neden oldu. Ağaçların bulunduğu bölge, Karacabey Belediyesi'nce temizlenerek turizme açılacak.
Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ağaçların geçen aylarda vatandaşlar tarafından görülerek kendilerine bildirildiğini söyledi. Bursa’daki tarihi İnkaya Çınarı'nın 600-650 yaşında olduğunu anımsatan Özkan, "Biz de burada 4 tane çınarı görünce bunların yaşının da o civarlarda olacağını düşünmüştük. Kendi aramızda da 'İnkaya Çınarına kardeş bulduk' diye sevincimizi paylaşmıştık” dedi.
ÇINARLARLA İLGİLİ BİLİMSEL ÇALIŞMA YAPILDI
Çınarlarla ilgili bilimsel araştırmalar yaptırdıklarını dile getiren Özkan, “Bursa Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi’nden Prof. Dr. Turan Sönmez, Doç. Dr. Ali İhsan Kadıoğlu hocalarımız ekipleriyle birlikte araştırdılar ve bizi hayrete düşürecek bir sonuç elde ettiler. Bulunan 4 çınardan birinin 1100 yıllık olduğunu öğrendik. Biz, 'İnkaya Çınarı'nın ağabeyini, kardeşini bulacağız' derken 600 yıllık 2 tane kardeş, 1 tane 900 yıllık dedesini ve 1100 yıllık büyük dedesini bulduk. Biz bunu Karacabey’de ülke turizmine kazandırmaktan mutluyuz. Bir taraftan Ihlamur vadisi olarak A tipi mesire alanını burada halkımızın istifadesine sunarken, bir taraftan da 1100 yıl öncesine, tarihi bir yolculuğu vatandaşımızı davet eder konumda olacağız. Önümüzdeki günlerde burada doğaya zarar vermeyen düzenlemeler yapacağız. Çocuklarımız, vatandaşlarımız buraya geldiklerinde 1100 yıl öncesine dokunmuş olacak. Belgelerimizi aldık, bundan sonra ağaçların 'anıt çınar' olarak tescil edilmesi ve koruma altına alınma sürecini devam ettireceğiz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Karacabey'de 1100 yıllık çınarKaracabey'de 1100 yıllık çınarKaracabey'de 1100 yıllık çınarKaracabey'de 1100 yıllık çınar

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