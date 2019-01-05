HABER

Karacabey'de 3.9 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 10:12 | Son Güncelleme

Merkez üssü Bursa'nın Karacabey ilçesi Bayramdere açıklarında olan 3.9 büyüklüğündeki deprem Marmara'da hissedildi.

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) Merkez üssü Bursa'nın Karacabey ilçesi Bayramdere açıklarında olan 3.9 büyüklüğündeki deprem Marmara'da hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre deprem, sabah 7.20'de Karacabey ilçesi Bayramdere'nin 4.11 km açıklarında, yerin 6 kilometre derinliğinde meydana geldi. Karacabey'in yanı sıra Bursa, Balıkesir hatta İstanbul'da hissedilen deprem paniğe neden oldu. 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından 23 dakika sonra aynı mevkide 1.8 büyüklüğünde artı deprem daha meydana geldi. Depremin merkezüssü Karacabey'de herhangi bir maddi zarar ya da can kaybı yaşanmadı.

PARTNERBurcunuz buysa dikkat! 2019 yılında başınıza öyle şeyler gelecek ki!Burcunuz buysa dikkat! 2019 yılında başınıza öyle şeyler gelecek ki!
Adalar’dan sonra Marmara Adası’ndaki mercanları da öldürdükAdalar’dan sonra Marmara Adası’ndaki mercanları da öldürdük
10 bin kişi, Sarıkamış şehiteri için meşalelerle yürüdü10 bin kişi, Sarıkamış şehiteri için meşalelerle yürüdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Ankara'da patlama! 2'si polis 5 yaralı

Ankara'da patlama! 2'si polis 5 yaralı

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'a kar ne zaman yağacak?)

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Günlük burç yorumları 5 Ocak Cumartesi (2019 yıllık burç yorumları)

5 Ocak Cumartesi günlük burç yorumları

Noter kavgasında skandal detay! Görüntüler ortaya çıktı, iddia asılsız!

Noter kavgasında skandal detay! Görüntüler ortaya çıktı

Ceren Damar cinayeti: Zanlının kopya çekmekten aldığı ilk ceza değil

Zanlının kopya çekmekten aldığı ilk ceza değilmiş

İDO ve BUDO'da sefer iptalleri

İDO ve BUDO'da sefer iptalleri

Marmara'da deprem! İstanbul'da da hissedildi (Kandilli son depremler)

Marmara'da deprem! İstanbul'da da hissedildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.