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Karacabey’de alt yapı yatırımları hızlanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 18:06 | Son Güncelleme

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ile bir araya gelen BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, 3 büyük ilçede içme suyu alt yapısı için 50 milyon Euro’luk yatırımı hayata geçirmeye hazırlandıklarını söyledi.Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı proje kapsamında, Karacabey, Mustafakemalpaşa ve İnegöl’de içme suyu alt yapısı için 50 milyon Euro’luk yatırımı hayata geçirmeye hazırlandıklarını aktaran Gülenç, bu yatırımla birlikte Karacabey’in alt yapı ihtiyacının tamamen çözüme kavuşacağını söyledi.

Karacabey’de alt yapı yatırımları hızlanacak

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ile bir araya gelen BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, 3 büyük ilçede içme suyu alt yapısı için 50 milyon Euro’luk yatırımı hayata geçirmeye hazırlandıklarını söyledi.
Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı proje kapsamında, Karacabey, Mustafakemalpaşa ve İnegöl’de içme suyu alt yapısı için 50 milyon Euro’luk yatırımı hayata geçirmeye hazırlandıklarını aktaran Gülenç, bu yatırımla birlikte Karacabey’in alt yapı ihtiyacının tamamen çözüme kavuşacağını söyledi. duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Ali Özkan da, bu gelişmenin Karacabey için oldukça önemli olduğunu belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç’e, ilçe halkı adına teşekkür etti.
Yapımı son sürat devam eden 170 milyon TL tutarındaki alt yapı ve elektrik hatlarının yer altına alınma çalışmaları ile yatırımların her geçen gün hızlandığı Karacabey’de, şehrin hem alt yapı hem de üst yapısının sağlıklı hale gelmesi için hummalı çalışmalar yürütüldüğünü anlatan Özkan, çalışmalar bittiğinde ilçenin 50 yıllık ihtiyacının da çözüleceğini müjdeledi.
Karacabey’in son derece sağlıklı içme suyu, kanalizasyon sistemi, yağmur suyu sistemi ve arıtma tesislerine kavuşacağı vurgusunda bulunan Özkan, ‘modern şehir’ hedefi doğrultusunda çalışmaların son sürat devam edeceğini kaydetti.

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