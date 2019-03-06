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Karacabey’de “Başkanımla Okuyorum” projesi tam gaz

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 19:10 | Son Güncelleme

Bursa’nın Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan tarafından başlatılan ve ilçedeki öğrenciler ile gerçekleştirilen ‘Başkanımla Okuyorum’ projesi devam ediyor.Belediye Başkanı Ali Özkan, bu hafta İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri bir araya geldi.

Karacabey’de “Başkanımla Okuyorum” projesi tam gaz

Bursa’nın Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan tarafından başlatılan ve ilçedeki öğrenciler ile gerçekleştirilen ‘Başkanımla Okuyorum’ projesi devam ediyor.
Belediye Başkanı Ali Özkan, bu hafta İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri bir araya geldi. Lise Müdürü Mehmet Çifci’nin de hazır bulunduğu programda konuşan Başkan Ali Özkan, 3 yıl önce başlattıkları “Başkanımla Okuyorum” projesine ilgiden oldukça memnun olduklarını ve merkez kırsal ayırt etmeden bütün öğrencilere kitap okuma sevgisini aşılamak istediklerini söyledi.
Özkan, “Eğitim ve öğretime büyük önem veriyoruz. Bu projemizle de öğrencileri kitap okumaya teşvik etmek istiyoruz. Kitap okumanın geleceğimiz açısından çok büyük önemi var. İnsanlar kitaplardan faydalanarak kendi geleceğine şekil verir. Bu alışkanlığı küçük yaşlarda kazandırmak en büyük yatırımlardan biridir” dedi.
Okuma alışkanlığının kişinin hayâl gücünü geliştirdiğine dikkat çeken Özkan, çok kitap okuyan kişilerin kelime hazinesinin de gelişeceğini kaydetti. Özkan, kitapların bilgilendirici özellikleri olduğunu dile getirerek, “Okumak aynı zamanda hâfızanın ve dikkatin gelişmesine katkıda bulunur. Ne kadar çok okursanız o kadar çok bilgi sahibi olursunuz. Bol bol okuyarak kendinizi geliştirmeyi ihmâl etmeyin. Kitap okumak her yaş için uygundur” diye konuştu.

Karacabey’de “Başkanımla Okuyorum” projesi tam gaz

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