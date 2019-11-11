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Karacabey’de binlerce fidan toprakla buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 16:40 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Bugün Fidan, Yarın Nefes’ kampanyası dün Karacabey ve Türkiye’nin her yerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Bugün Fidan, Yarın Nefes’ kampanyası dün Karacabey ve Türkiye’nin her yerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Karacabey’de belirlenen birçok yerde fidan dikimi yapılırken, Akçasusurluk Mahallesi’nde de protokol ve öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu.
Geleceğe Nefes projesi ile 81 ilde 11 Kasım 2019’da saat 11:11’de başladı. Karacabey Akçasusurluk Mahallesi’nde gerçekleştirilen törene Kaymakam Dr. Yusuf Gökhan Yolcu, Belediye Başkanı Ali Özkan, Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Günay, Milli Eğitim Müdürü Emin Dingin, İlçe Sağlık Müdürü Volkan Çiğdem, Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Arif Kadri Balcı, AK Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Hamiyet Özenli ve yönetimi, Karacabey Anadolu Lisesi, Dayı Karacabey Anadolu Lisesi, Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Hayat Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi okul müdürleri ve öğrencileri, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.
Gerçekleşen törene katılan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, “Türkiye genelinde muhteşem bir kampanya var. Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli’nin organizasyonunda, Cumhurbaşkanımızın himayesinde bugün tüm Türkiye’de 11 milyon fidan toprakla buluşuyor. Hükümetimiz sözde çevrecilik değil özde faaliyet gösteriyor. Şimdiye kadar ağaçlandırma noktasında vatan coğrafyamızın her safhasında olduğu gibi çeşitli faaliyetler gerçekleştirilmiş olup, bugün de bir rekora imza atılıyor. Yurdun bütün bölgelerinde öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, protokolümüz ve vatandaşlarımız memleketimizi yeşillendirmek için bir seferberlik halinde. Bizde güzellikler şehrimiz Karacabey’imizin Akçasusurluk mevkiinde ana yola cephe bir yerde eskiden mezbelelik olan bir alanın orman şefliğimiz tarafından rehabilite edilmesiyle ortaya çıkan alanda bütün vatandaşlarımızla bu faaliyeti gerçekleştiriyoruz” dedi.

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