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Karacabey’de merkez ve Yeniköy arıtma tesisleri için sevindirici haber

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 18:19 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Bursa ziyareti sırasında belediye başkanları ve il protokolü ile gerçekleştirdiği toplantıya katılan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçe merkezi ve Yeniköy’deki toplam 80 milyon TL’yi bulan arıtma tesislerinin yüzde 50’sinin İller Bankası hibesiyle, yüzde 50’sinin de BUSKİ aracılığıyla yapılmasının onaylandığını müjdeledi.Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Bursa ziyareti sırasında belediye başkanları ve il protokolü ile gerçekleştirdiği toplantıyla ilgili açıklamalarda bulundu.Özkan, ilçe merkezi ve Yeniköy’deki toplam 80 milyon TL’yi bulan arıtma tesislerinin yüzde 50’sinin İller Bankası hibesiyle, yüzde 50’sinin de BUSKİ aracılığıyla yapılmasının onaylandığını müjdeledi.

Karacabey’de merkez ve Yeniköy arıtma tesisleri için sevindirici haber

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Bursa ziyareti sırasında belediye başkanları ve il protokolü ile gerçekleştirdiği toplantıya katılan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçe merkezi ve Yeniköy’deki toplam 80 milyon TL’yi bulan arıtma tesislerinin yüzde 50’sinin İller Bankası hibesiyle, yüzde 50’sinin de BUSKİ aracılığıyla yapılmasının onaylandığını müjdeledi.
Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Bursa ziyareti sırasında belediye başkanları ve il protokolü ile gerçekleştirdiği toplantıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Özkan, ilçe merkezi ve Yeniköy’deki toplam 80 milyon TL’yi bulan arıtma tesislerinin yüzde 50’sinin İller Bankası hibesiyle, yüzde 50’sinin de BUSKİ aracılığıyla yapılmasının onaylandığını müjdeledi. Bakan Kurum ile yapılan toplantıyla ilgili bilgiler veren Başkan Ali Özkan, görüşmede fikir alışverişinde bulunulduğunu söyledi.
Özkan, belediyelerin su ve kanalizasyon altyapı projesi (SUKAP) kapsamında, İller Bankası’ndan yüzde 50 hibenin BUSKİ ile temasa geçerek aktarılması noktasında start verildiğini de ifade etti. Görüşmenin oldukça verimli geçtiğini aktaran Özkan, önümüzdeki günlerde daha somut adımların atılacağını ifade etti.
Öte yandan, Bakan Murat Kurum’un Bursa programı büyükşehir gerçekleşen toplantı ile başlamıştı. Programda Bursa Valisi Yakup Canbolat, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, İçişleri eski Bakanı Efkan Ala, Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ilçe belediye başkanları, Ak Parti İl Başkanı Ayhan Salman ve ilgili kurum yetkilileri de yer almıştı.

Karacabey’de merkez ve Yeniköy arıtma tesisleri için sevindirici haber

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