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Karacabey’de ’RC Model Araç Yarışları’ başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 16:43 | Son Güncelleme

Bursa’da Karacabey Belediyesi tarafından düzenlenen ’RC Model Araç Yarışları’ başladı.Türkiye’nin dört bir yanından yüzlerce model araç tutkununu bir araya getiren yarışma, öğretmenler parkı içinde kurulan 10 dönümlük alanda başladı.

Bursa’da Karacabey Belediyesi tarafından düzenlenen ’RC Model Araç Yarışları’ başladı.
Türkiye’nin dört bir yanından yüzlerce model araç tutkununu bir araya getiren yarışma, öğretmenler parkı içinde kurulan 10 dönümlük alanda başladı. Yarışmada asfalt araçlarından off-road araçlarına, model uçaklardan crewler ve drift araçlarına kadar çeşitli kategorilerde gösteriler yapılıyor. Hobi tutkunlarının keyifli saatler geçirdiği etkinlikte, model uçaklardan helikoptere, 4x4 arazi araçlarından drift arabalarına kadar çok sayıda araç birbirleriyle mücadele etme şansı da buluyor. 7’den 70’e herkese hitap eden etkinlikte özellikle helikopter ve akrobasi uçaklarının nefes kesen gösterileri ve on-road ve off-road yarışları izleyicilerin adeta nefeslerini kesiyor.
Türkiye’nin dört bir yanından ’Karacabey RC Araç Yarışları’ için Karacabey’e yüzlerce model araç tutkununun geldiğini belirten Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, "Bu pist açıldığından bu yana bu organizasyonların 7’ncisini gerçekleştiriyoruz. Yapımı bittiğinde suda giden araçlarında yarışlarıyla birlikte Türkiye’nin en donanımlı RC Pistinin Karacabey’de olmasının mutluluğunu yaşayacağız. Türkiye’nin muhtelif illerinden gelen vatandaşlarımız var. Bizim Karacabey Belediyesi olarak farklı ve özgün her türlü etkinliğe kapımız açık. Yarışlarda hepinize başarılar diliyorum" dedi.
RC Araç sahipleri ise, "Türkiye’nin bütün bölgelerinden arkadaşlarla burada buluşma imkanı bulduk. İstanbul’dan Şanlıurfa’ya kadar her yerden gelen arkadaşlarımız var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. RC camiası olarak bu pisti yapan Karacabey Belediyesine ve Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan’a teşekkür ediyoruz" diye konuştular.

Karacabey’de ’RC Model Araç Yarışları’ başladı

Karacabey’de ’RC Model Araç Yarışları’ başladı

Karacabey’de ’RC Model Araç Yarışları’ başladı

Karacabey’de ’RC Model Araç Yarışları’ başladı

Karacabey’de ’RC Model Araç Yarışları’ başladı

Karacabey’de ’RC Model Araç Yarışları’ başladı

Karacabey’de ’RC Model Araç Yarışları’ başladı

Karacabey’de ’RC Model Araç Yarışları’ başladı

Karacabey’de ’RC Model Araç Yarışları’ başladı

Karacabey’de ’RC Model Araç Yarışları’ başladı

Karacabey’de ’RC Model Araç Yarışları’ başladı

Karacabey’de ’RC Model Araç Yarışları’ başladı

Karacabey’de ’RC Model Araç Yarışları’ başladı

Karacabey’de ’RC Model Araç Yarışları’ başladı

Karacabey’de ’RC Model Araç Yarışları’ başladı
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