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Karacabey’de tay satışları protestolar sebebiyle ertelendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 16:32 | Son Güncelleme

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne (TİGEM) bağlı Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nde yetiştirilen 41 Arap tayının satışı, yapılan protestolar sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi.Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nde yapılan müzayedede ilk tay satışa çıktıktan hemen sonra Kaizbert isimli aygırı protesto eden yetiştiriciler ellerindeki tabelaları yere bıraktı.

Karacabey’de tay satışları protestolar sebebiyle ertelendi

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne (TİGEM) bağlı Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nde yetiştirilen 41 Arap tayının satışı, yapılan protestolar sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi.
Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nde yapılan müzayedede ilk tay satışa çıktıktan hemen sonra Kaizbert isimli aygırı protesto eden yetiştiriciler ellerindeki tabelaları yere bıraktı. Satışlara kısa bir süre ara verildi. Yaşanan bu gelişmenin ardından bir süre sonra yeniden başlayan satışlarda ise bu sefer satış için pey süren yetiştiriciler artırmaya katılmayarak protestolarını sürdürmeye devam etti. Verilen aranın ardından yeniden başlayan ve 2 taya alıcı çıkması ile bir süre devam eden satışlar, komisyonun tekrar verdiği aranın ardından ‘uygun rekabet ortamı olmadığı‘ gerekçe ileri bir tarihe ertelendi. Böylelikle TİGEM’in tarihinde ilk kez bir satış yapılamamış oldu.

Karacabey’de tay satışları protestolar sebebiyle ertelendi

Karacabey’de tay satışları protestolar sebebiyle ertelendi

Karacabey’de tay satışları protestolar sebebiyle ertelendi

Karacabey’de tay satışları protestolar sebebiyle ertelendi

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