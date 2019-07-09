HABER

Karacabey'de tepkiler nedeniyle tay satışları ertelendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 17:28 | Son Güncelleme

BURSA'nın Karacabey ilçesinde Tarım İşletmesi Müdürlüğü tarafından 41 Arap cinsi tayın satılması ile ilgili protestoların artması üzerine satışlar ertelendi.

Karacabey'de tepkiler nedeniyle tay satışları ertelendi

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Karacabey ilçesinde Tarım İşletmesi Müdürlüğü tarafından 41 Arap cinsi tayın satılması ile ilgili protestoların artması üzerine satışlar ertelendi.
Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü tarafınfdan 41 Arap cinsi tayın satışına başlandı. ilk tay satışa çıktıktan hemen sonra 'Kaizbert' ismli atın yarışlara katılmasını protesto eden yetiştiriciler ellerindeki tabelaları yere bırakması sonucu satışlara kısa bir süre ara verildi. Verilen aranın ardından yeniden başlayan ve 2 taya alıcı çıkması ile bir süre devam eden satışlar, komisyonun ‘uygun rekabet ortamı yaratılamaması‘ gerekçe gösterilerek, börtelendi. Böylelikle TİGEM'in tarihinde ilk kez bir ihalede satış yapamamış oldu.

FOTOĞRAFLI

Karacabey'de tepkiler nedeniyle tay satışları ertelendiKaracabey'de tepkiler nedeniyle tay satışları ertelendiKaracabey'de tepkiler nedeniyle tay satışları ertelendi

Bu kare Samsun'da çekildi! Hayran kalacaksınızBu kare Samsun'da çekildi! Hayran kalacaksınız
Vali Yerlikaya, Maltepe Belediye Başkanı Kılıç’ı ziyaret ettiVali Yerlikaya, Maltepe Belediye Başkanı Kılıç’ı ziyaret etti
’Manda Evi’ açılıyor’Manda Evi’ açılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hakkari'deki hain saldırıda 2 asker şehit oldu

Hakkari'deki hain saldırıda 2 asker şehit oldu

Metrobüs durağı karıştı! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

Metrobüs durağı karıştı! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

İşte F.Bahçe'den Rize'ye gidecek 4 oyuncu

İşte F.Bahçe'den Rize'ye gidecek 4 oyuncu

Denizin ortasında aşka geldiler!

Denizin ortasında aşka geldiler!

Bahçeli'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Bahçeli'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

100'ü aşkın kişi hastaneye koştu! İlçeyi ayağa kaldıran olay

100'ü aşkın kişi hastaneye koştu! İlçeyi ayağa kaldıran olay

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Konya'da mide bulandıran olay!

Konya'da mide bulandıran olay!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pendik'teki trafik magandası dehşetinden yeni görüntüler ortaya çıktı

Pendik'teki maganda dehşetinden yeni görüntüler

Kritik 15 Temmuz davasında 44 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

Kritik davada müebbet hapis istemi!

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı! Şiddetli sağanak yağış geliyor

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı!

Son dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Pendik'teki magandalara ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Gül'den Pendik'teki magandalara ilişkin açıklama

ODTÜ'de, ağaçların kesildiği alan havadan görüntülendi

Havadan böyle görüntülendi!

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde orman yangını!

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde orman yangını!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.