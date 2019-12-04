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Karacabey’de ücretsiz otobüs uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 16:16 | Son Güncelleme

Karacabey Belediyesi’nin sosyal yardım maksadıyla Bursa’ya gerçekleştirdiği otobüs hizmeti devam ediyor.Dar gelirli vatandaşların, öğrencilerin ve tedavi için Bursa’ya giden hasta ve yakınlarının faydalandığı bu hizmet, Karacabey Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün tespitleri sonrası ücretsiz olarak sunuluyor.Belediye Başkanı Ali Özkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ”Göreve geldiğimizden beri her yıl devam ettirdiğimiz bir uygulama.

Karacabey’de ücretsiz otobüs uygulaması

Karacabey Belediyesi’nin sosyal yardım maksadıyla Bursa’ya gerçekleştirdiği otobüs hizmeti devam ediyor.
Dar gelirli vatandaşların, öğrencilerin ve tedavi için Bursa’ya giden hasta ve yakınlarının faydalandığı bu hizmet, Karacabey Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün tespitleri sonrası ücretsiz olarak sunuluyor.
Belediye Başkanı Ali Özkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ”Göreve geldiğimizden beri her yıl devam ettirdiğimiz bir uygulama. Her sabah belediye otobüsümüz Cumhuriyet Alanından Bursa’ya hareket ediyor. Dar gelirli ailelerin tedavi, eğitim ve benzeri maksatlarla bu otobüslerimizden ücretsiz faydalanması sağlanıyor. Bununla ilgili Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz başvuruları inceleyerek, kişilerin böyle bir yardıma ihtiyacı olup olmadığı tespit ediliyor. Müracaatlar neticesinde bu hizmete gerçekten ihtiyacı olduğu tespit edilen kişiler araçlardan ücretsiz şekilde faydalanabiliyor’’ dedi.
Hasta nakil ambulansı tam zamanlı çalışıyor
Öte yandan Karacabey Belediyesi’nin hasta nakil aracı da vatandaşlara ücretsiz hizmet veriyor. Yine Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne başvuran hasta yakınları, talepleri karşılığında belediyenin bu hizmetinden ücretsiz faydalanıyor. Ayrıntılı bilgi almak isteyenler, 0224 676 86 40 numaralı telefondan 112dahiliyi çevirerek, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne ulaşabilirler.

Karacabey’de ücretsiz otobüs uygulaması

Karacabey’de ücretsiz otobüs uygulaması

Karacabey’de ücretsiz otobüs uygulaması

Karacabey’de ücretsiz otobüs uygulaması

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