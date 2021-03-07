HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Karacabey’de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Karacabey’de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

07.03.2021 20:22 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Karacabey’de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Bursa’nın Karacabey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen Ali Osman B.

Bursa’nın Karacabey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen Ali Osman B. ve Uğur D.’yi takibe aldı. Şüphelilerin Kırsal Harmanlı Mahallesi yakınlarında kullandıkları 16 ACK 320 plakalı araç ile görülmesi üzerine polis ekipleri aracın yanına giderek ’dur’ ihtarında bulundu. Polisin ihtarına uymayarak kullandıkları araç ile kaçmaya başlayan Ali Osman B. ve Uğur D., Birlik Kavşağı’nda polisin nefes kesen kovalamacası sonrasında durduruldu. Durdurulan araç içerisinde 300 gram bonzai ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda Ali Osman B. ve Uğur D. uyuşturucu madde bulundurmak ve ticaretini yapmak suçundan suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Ali Osman B. ve Uğur D. Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemede ’uyuşturucu madde satmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye bunu konuşuyor: Eski eşini, kızının gözü önünde dövmüştü! İfadesi 'pes' dedirtti Türkiye bunu konuşuyor: Eski eşini, kızının gözü önünde dövmüştü! İfadesi 'pes' dedirtti
Cinsel organını anne ve oğluna göstermişti! O sapık bugün yine görüldüCinsel organını anne ve oğluna göstermişti! O sapık bugün yine görüldü
CV nasıl hazırlanır? İyi bir öz geçmiş için bilinmesi gerekenlerCV nasıl hazırlanır? İyi bir öz geçmiş için bilinmesi gerekenler

En Çok Okunan Haberler

Regl, iç çamaşırı, ağda açıklamasından sonra şap açıklaması

Regl, iç çamaşırı, ağda açıklamasından sonra şap açıklaması

İğrenç olay! Küçük kız çocuğunu taciz ederken yakalandı

İğrenç olay! Küçük kız çocuğunu taciz ederken yakalandı

Yağış için tarih verildi: Çarşamba akşamından itibaren geliyor

Yağış için tarih verildi: Çarşamba akşamından itibaren geliyor

Yunanistan Cumhurbaşkanı ayakkabısıyla tepki çekti

Yunanistan Cumhurbaşkanı ayakkabısıyla tepki çekti

Bir ili heyecanlandıran gelişme: Bin kişi istihdam edilecek

Bir ili heyecanlandıran gelişme: Bin kişi istihdam edilecek

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! İşte ilk sözleri

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! İşte ilk sözleri

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Son Dakika: Bakan Koca'dan İstanbul'a uyarı

Son Dakika: Bakan Koca'dan İstanbul'a uyarı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yürek yakan detay! 'Keşke biz de şehit olabilsek'

Yürek yakan detay! 'Keşke biz de şehit olabilsek'

Meral Akşener'in şehit haberini aldığı anlar kamerada

Meral Akşener'in şehit haberini aldığı anlar kamerada

Ereğli Kaymakamı ile eczacılar arasında diyalog olay oldu!

Ereğli Kaymakamı ile eczacılar arasında diyalog olay oldu!

Diğer Haberler

“Love Erdoğan” nedir? “Love Erdoğan” ne anlama geliyor?

"Love Erdoğan" nedir?

MSB Tel Rıfat bölgesinde 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

7 terörist etkisiz hale getirildi

Cinsel organını markette anne ve oğluna göstermişti! O sapık bugün yine görüldü

Cinsel organını anne ve oğluna göstermişti! O sapık bugün yine görüldü

İşsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik maaşı başvuru şartları!

İşsizlik maaşı ne kadar? Başvuru şartları neler?

Yaya geçidinde otomobil çarpan kadın metrelerce havada savruldu

Yaya geçidinde kaza! Metrelerce havada savruldu

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'kadına şiddet' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'kadına şiddet' açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.