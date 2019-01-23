Karacabey'de yaralı bulunan şahin bir daha uçamayacak

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Karacabey ilçesinde yaralı halde bulunan ve tedavisinin ardından milli park ekiplerine teslim edilen şahinin kanadında kırık olduğu için bir daha uçamayacağı öğrenildi.

Karacabey ilçesindeki bir fabrikada çalışan işçiler, yaralı bir şahin buldu. Karacabey Belediyesi ekiplerine teslim edilen şahin, ilk tedavisinin ardından Bursa 2. Bölge Müdürlüğü Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi’ne götürülerek, koruma altına alındı. Tedavi altına alınan şahinin kırılan kanadı nedeniyle bir daha uçamayacağı bildirildi. Belediye Başkanı Ali Özkan yaptığı açıklamada, "Belediyecilik anlayışımız içerisinde insanlar olduğu kadar sahipsiz hayvanlar, yaban hayvanları ve bitkiler de yer alıyor. Bizler için tüm canlılar önemli. 'Hayvan Dostu Şehir' sloganı bizim için önemli bir konu. Ve bu tarz konularla gündeme geldikçe, ilçemizin dört bir yanından hatta çevre şehirlerden de bizlere ihbarlar geliyor. Özellikle yardıma muhtaç yaban hayvanları bu noktada öne çıkıyor. Bizler de bu ihbarlara elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Veteriner hekimimiz eğer tedaviye ihtiyaç duyan hayvanların durumu acilse ön müdahaleyi kendisi yapıyor ve ardından Milli Parklara ait Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderiyoruz" dedi.

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