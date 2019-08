Karacabey'deki 'Avrupa Leylek Köyü'nde göç başladı

Mehmet İNAN- Semih ŞAHİN- Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA) - BURSA'nın Karacabey ilçesi Uluabat Gölü kıyısında bulunan ve her yıl binlerce leyleğe ev sahipliği yapan Eskikaraağaç köyünde, evlerin çatılarına, direklerin tepelerine yuva yapan leylekler, Ağustos ayı itibariyle göç etmeye başladı.

2011 yılında Avrupa Tabiat Mirası Vakfı'nca 'Avrupa Leylek Köyü' seçilen Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Köyü'nde leylek göçü başladı. Uluabat gölü kıyısında bulunan ve her yıl Mart ayından itibaren yüzlerce leyleğe ev sahipliği yapan Eskikaraağaç Köyü'nde, evlerin çatılarına, direklerin tepelerine yuva yapan leylekler, Ağustos ayı itibariyle göç yoluna düştü.

Avrupa Leylek Köyü seçildikten sonra köyde leyleklere karşı hassasiyetin arttığını belirten Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, "Geçmiş zamanlarda evlerini kirlettiği gerekçesiyle leylekleri evlerin çatılarından uzaklaştırmak isteyen vatandaşlarımız, yapılan çalışmalarla birlikte leyleklerle olan ilişkilerini daha da geliştirdiler. Onların bu bölgede kaldıkları süre içerisindeki ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında da her türlü gayreti göstermektedirler. Biz Leylek Master Planı çerçevesinde bazı girişimlerde bulunduk. Leyleklerin daha rahat beslenebilmeleri için yerli ırk hayvan aldık. Bunu burada yaşayan bir vatandaşımıza hibe ettik. Bu büyükbaş hayvanların otlamasıyla mera ıslahı gerçekleşti. Bu çerçevede de biz sadece leylekleri değil bir çok kuşun bu bölgeye akın ettiğini gördük. Leylek köyü olarak anılan Eskikaraağaç Köyü, mera ıslah çalışmalarımız neticesinde kuş cenneti haline gelecektir" dedi.

LEYLEKLER GÖÇ YOLUNDA

Eskikaraağaç Köyü'nde büyüyen yavru leyleklerin göç yoluna düştüğünü belirten Özkan, "Şu anda anne baba leylekler evlatlarını yetiştirdiler. Onları saldılar ve başka memleketlere göç ettirdiler. Önümüzdeki günlerde de anne baba leylekler buradan ayrılacaklar. Tabi ki onların eksikliğini mutlaka hissediyorlar. Yeni dönemde onların en kısa zamanda buraya gelmesini bekliyorlar" diye konuştu.

'İNSAN VE DOĞA İLİŞKİSİNİN EN GÜZEL ÖRNEĞİNİ TEMSİL EDİYORLAR'

Son yıllarda hayvanlara uygulanan şiddetin arttığını ifade eden doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, "Günümüzde yabani ya da evcil hayvanlara uygulanan şiddet haberleri zaman zaman gündeme geliyor. Bunların yanında evine getireceği rızkını, ekmek parası için tuttuğu balıkları leyleklerle, kuşlarla paylaşan insanların oluşu da doğa için umut verici. Leylek köyü ve leylek köyü sakinleri de Türkiye'ye bu noktada model oluyorlar. Bu hepimiz için mutluluk verici bir olay. Türkiye'yi dünyaya farklı bir boyutta tanıtıyorlar. İnsan doğa ilişkisinin en güzel örneğini temsil ediyorlar. O da leyleklere duyduğu ilgiyle gündeme geldi" dedi.