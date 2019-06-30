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Karacabey'e 22 kilometrelik plaj

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 12:32 | Son Güncelleme

'BURSA'nın Karacabey ilçesinde yapımı süren 22 kilometre uzunluğundaki plaj, tamamlandığında Türkiye'nin en uzun plajlarından biri olacak.

Karacabey'e 22 kilometrelik plaj

Muammer İRTEM- Enver Fatih TIKIR/KARACABEY (Bursa), (DHA)- 'BURSA'nın Karacabey ilçesinde yapımı süren 22 kilometre uzunluğundaki plaj, tamamlandığında Türkiye'nin en uzun plajlarından biri olacak. Kumu, denizinin berraklığı ve çevre düzeni gibi nedenlerle ilgi görmesi beklenen Karacabey Boğazı bölgesindeki plajın çevresinde pansiyonlar, sosyal tesisler ve eğlence mekanları olacak.
Karacabey Boğazı'ndaki 22 kilometrelik sahil, Türkiye'nin en uzun sahilleri olan Samandağ ve Patara sahillerinin yanında yer almaya hazırlanıyor. Tatilcilerin gözde mekanları arasına girmeye hazırlanan Karacabey Boğaz sahili, Marmara Denizi'nin bilinmeyen güzelliklerini ve yanı başındaki longoz ormanları yerli ve yabancı turistleri ağırlamak için gün sayıyor. Karacabey Boğaz sahili şimdiden çevre il ve ilçelerdeki vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.
Karacabey'in gündemine turizm seçeneğini soktuklarını belirten Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, "Bunu sunarken bazı vatandaşlarımız bizim turizm alanında ne değerlerimiz olduğunu sordu. Biz de Uluabat Gölü'ne, Leylek Köyü'ne, Kocaçay Deltası'na, Longoz Ormanları'na, Dalyan Gölü'ne vurgu yaptık. En önemlilerinden biri de uzun bir sahil şeridimiz var. Ulaşım noktasında da İstanbul'a en yakın deniz mesafesindeyiz. Boğaz bölgemizden İstanbul'a yüzümüzü döndüğümüzde sağ tarafımız Mudanya, sağ tarafımız Bandırma ve ormanla iç içe, ıhlamur kokularıyla bir deniz havası, sağlık turizmi açısından da avantaj sağlayacak bir konumdayız. İşte bu güzellikleri önce kendi halkımıza sonra Bursalılara daha sonra da tüm Türkiye'ye tanıtma gayretindeyiz" dedi.
'ATIL OLAN HER İŞLETMEYİ EKONOMİYE KAZANDIRACAĞIZ'
Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla projenin son aşamasına geldiklerini belirten Özkan, "Konaklama ile ilgili sıkıntılarımız vardı. Bunları çözme konusunda gayret gösterdik. Orman kamp alanımızı 5 yıllık gayret ile belediyemize kazandırdık. Yap-işlet-devret modeli ile bungolov evler, butik oteller ve aqua parkı halkımızın hizmetine sunacağız. Her alana dokunmaya, atıl olan her müesseseyi ekonomimize kazandırmaya çalışıyoruz" dedi.
'İSTANBUL-İZMİR YOLU KARACABEY'E AVANTAJ SAĞLAYACAK'
En önemli avantajımızın da önümüzdeki aylarda hizmete girecek olan İstanbul- İzmir Otoyolu’nun olacağını düşündüğünü söyleyen Özkan, "Bu proje tamamlandığında Karacabey'den 1,5 saatte İstanbul'a, 2 saatte İzmir'e ulaşmak mümkün olacak ve bu büyük nüfuslu illerimizdeki vatandaşlarımız adeta Karacabey'e akın edecek. Karacabey önümüzdeki yıllarda turizmin parlayan yıldızı olacak. Bizim 22-23 dönüm kadar bir sahil şeridimiz var. Tabi bizim kumumuz çok güzel ve büyükşehirin imkanlarıyla temizleniyor. Buralardan kışın da istifade edilebilecek tesisler yapıldığında buraların paha biçilmez turizm köşesi olacağını iddia ediyoruz. Sahil, ülkenin bölgenin en uzun sahillerinde olacak" dedi.

FOTOĞRAFLI

Karacabey'e 22 kilometrelik plajKaracabey'e 22 kilometrelik plajKaracabey'e 22 kilometrelik plajKaracabey'e 22 kilometrelik plaj

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