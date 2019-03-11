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Karacabey’e Orman İşletme Müdürlüğü kuruluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 16:56 | Son Güncelleme

Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın’ın Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan’a yaptığı ziyarette, Karacabey’e kurulması planlanan Orman İşletme Müdürlüğü’nün müjdesi verildi.

Karacabey’e Orman İşletme Müdürlüğü kuruluyor

Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın’ın Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan’a yaptığı ziyarette, Karacabey’e kurulması planlanan Orman İşletme Müdürlüğü’nün müjdesi verildi. Akın, imzanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın masasında olduğunu belirterek, kısa sürede prosedürün tamamlanacağını kaydetti.
Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın’ı ağırladı. Görüşmede, Karacabey’e kurulacak Orman İşletme Müdürlüğü’nün müjdesi verildi. Yalçın Akın, “Karacabey Orman İşletme Müdürlüğü ile alakalı prosedürde sona geldik. Dosyamız, Cumhurbaşkanımızın masasında imza için bekliyor. Kısa bir süre içinde olumlu gelişmeyi bekliyoruz. Böylece Karacabey’de hem ekonomik hem de doğa anlamında önemli bir gelişme kat edilmiş olacak. Bu müdürlüğün altında iki birim olacak. Orman İşletme Şefliği ile Türkiye’de ilk olarak Ekosistem Destek Hizmetleri Şefliği kurulacak. Bu yeni şefliğin kullanım amacı ise bölgedeki defne, ıhlamur ve kestaneye yönelik hem üretim hem de pazarlama olacak. Bu birimin çalışanları, Karacabey’in potansiyeli, üretimi, pazarlaması ve bu konudaki saha geliştirme çalışmalarına bakacak. Karacabey’de 10 bin hektara yakın defne ve ıhlamur karışık ormanı var. Fakat üretimi konusunda alt yapı sıkıntımız vardı. Birde pazarlama meselesi var. Defne işleme, kurutma ve defne yağı üretim tesisi kurulması gerekiyor. Bu tesisin, tamamlandığında Türkiye’de bir numara olacağını belirtebilirim. Çünkü Türkiye’de böyle bir potansiyel, başka hiçbir yerde yok. Bizler yolla ilgili çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Bahsi geçen ulaşılamayan sahalarda 45 kilometrelik yol yaptık. Ve böylece, bu bölgede yaptığımız çalışmalarla üretim 2 katına çıktı. Ve artmaya devam ediyor’’ dedi.
Belediye Başkanı Ali Özkan da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “3T misyonumuzun tarım ayağını ilgilendiren bu gelişme için bizler de uzun süredir mücadele ediyoruz. Karacabey’in kendine ait bir müdürlük ile ormancılık alanında faaliyet göstermesi, ilçemiz için önemli bir gelişme. Bu sayede hem daha pratik hem de yerinde çözüm noktasında hareket edebileceğiz. Müdürümüzün de belirttiği gibi bir tesis olması, bölge ekonomisine ve potansiyele uygun bir cevap verecektir. Bizler bu konuda da gerekli yatırımcılarla diyalog halindeyiz. Bu yatırımın hem tarım ürünlerimizin değerlendirilmesi, hem bölge istihdamına cevap verilmesi, hem de ülkemiz ekonomisine katkı sağlamasını umuyoruz” şeklinde konuştu.

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