Karacabey’in dört bir yanını ıhlamur kokusu sardı

Bursa’nın Karacabey ilçesinde düzenlenen Ihlamur Festivali büyük ilgi gördü.

Karacabey Belediyesi’nin geleneksel olarak gerçekleştirdiği Ihlamur Festivali bu yıl da büyük bir coşkuya sahne oldu. Karacabey’in sayfiye bölgesi Yeniköy’de 3 gün süren festivalde 7’den 70’e herkes ilgi gösterirken, köylü pazarı da çevre il ve ilçelerden gelen binlerce kişiyi ağırladı. Bölge halkı tarafından 40’ın üzerinde stant açılırken, köylüler kendi üretimi olan defne yaprağı, salça, bal, tarhana gibi lezzetleri ziyaretçilerin beğenisine sundu. Konserlerle de yaz akşamları bölge sakinleri için daha eğlenceli hale geldi.

Bursa Büyükşehir Bandosu’nun açılış konseri ile başlayan festivalde, Belediye Başkanı Ali Özkan yaptığı açıklamada, “Güzellikler şehrimiz Karacabey, doğa turizminin her türlü başlığına açık bir yer. Deniziyle, Uluabat gölüyle, dereleri ile longozu ile ıhlamur ormanları ile şifâlı bitkileri ile her derde devâ bir şehir. Bu güzellikleri yıllardır her zeminde dile getiriyor ve Karacabey’in turizmden yana olan beklentisini her geçen gün artırdığımıza inanıyoruz. Bu anlamda, festivalimizinde bölgemize dikkat çekmek için önemli bir araç olduğuna inanıyorum. Herkese teşekkürlerimi sunuyorum’’ dedi.

Etkinliğin ilk gününde sahneye çıkan Doğukan Alsay, Çalgıcı Mektebi konserinden sonra çıktığı sahnede seyirci ile kurduğu iletişim sayesinde, binlerce Yeniköylüye coşku dolu anlar yaşattı. Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Ekin Uzunlar da festivalin 2. akşamında çıktığı sahnede, bu kez ıhlamur ormanlarının yamaçlarında adeta Karadeniz fırtınası estirdi. Uzunlar’a konser sırasında Belediye Başkanı Ali Özkan tarafından ıhlamur çayı ikram edildi.

Festivalin 3. gününde ise Bursa Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği bölümünün hazırladığı konser yazlıkçılarla buluştu.