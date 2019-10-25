Karacabeyli İpek Türkiye’yi temsil edecek

Karacabeyli sporcu İpek Kolsuz, Almanya’nın Riesa kentinde düzenlenecek olan Dünya Dans Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etme hakkı elde etti.

Karacabey’de özel bir okulda 2’nci sınıfta okuyan 7 yaşında İpek Kolsuz, 22-23 Haziran’da İstanbul’da düzenlenen yarışmada 12 kişinin yer aldığı grupla beraber “Show Dans” minikler kategorisinde Türkiye birincisi olmuştu. İpek Kolsuz ve ekibi, bu aldığı birincilikle, Almanya’nın Riesa kentinde 18-23 Kasım tarihinde düzenlenecek olan “IDO WORD SHOW DANS CHAMPİONSHİPS 2019” Dünya Dans Sporları yarışmasına katılmaya hak kazandı.

Türkiye’yi milli takım düzeyinde dünyada temsil edecek olan minik sporcu İpek Kolsuz, böylelikle milli sporcu olmaya da hak kazandı. Antrenörlüğünü Meral Ergenç’in yaptığı İpek Kolsuz, iki yıldır Türkiye Dans Sporları Federasyonu’ndan lisanslı olarak spor yaptığı öğrenildi.

