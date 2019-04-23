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Karacabeyli sporcular başarılarını sürdürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 12:08 | Son Güncelleme

Karacabey Belediyesi’nin ‘sportif kent’ hedefi doğrultusunda gerçekleştirdiği çalışmalar meyvelerini vermeye devam ediyor.

Karacabeyli sporcular başarılarını sürdürüyor

Karacabey Belediyesi’nin ‘sportif kent’ hedefi doğrultusunda gerçekleştirdiği çalışmalar meyvelerini vermeye devam ediyor. Çanakkale’de gerçekleştirilen grekoromen stil ön eleme müsabakaları sonucunda Karacabeyli 5 sporcu, Küçük Yıldızlar Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.
Karacabey Belediyespor gerçekleştirdiği sportif faaliyetlerle gençlerin spora olan ilgisini arttırırken, bu çalışmaların karşılığında sporcuların elde ettiği başarılar da ilçe halkını gururlandırıyor. Son olarak Çanakkale’de gerçekleştirilen grekoromen stil ön eleme müsabakaları sonucunda Karacabeyli 5 sporcu, Ankara’da gerçekleştirilecek Küçük Yıldızlar Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.
Karacabey BelediyesporGüreş Takımı antrenörleri Ali Varol ve Enes Kaya, sporcularla birlikte Belediye Başkanı Ali Özkan’ı makamında ziyaret ederek, ön elemeler hakkında bilgi verdi ve şampiyonaya katılmaya hak kazanan sporcuları Özkan’a takdim etti. Sakarya’da yapılacak okullar arası Gençler Grekoromen Grup Şampiyonası’na da 6 sporcu göndereceklerini belirten Antrenör Ali Varol,“Bu sporcularımız, iller arası ön elemelerde gösterdikleri üstün başarı sayesinde şampiyonaya katılmaya hak kazandılar. Önümüzde iki şampiyona var. Sporcularımız her iki şampiyonaya da katılmaya hak kazanmış durumda’’ dedi.
Başkan Ali Özkan da spora yapılan yatırımların böyle başarılarla taçlandığı belirterek, sporculara ve antrenörlerine teşekkür etti.
Özkan, sporculardan şampiyonada başarı sözü aldı.

Karacabeyli sporcular başarılarını sürdürüyor

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