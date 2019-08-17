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Karacabeyliler sağlık için yürüyecek

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.08.2019 12:30 | Son Güncelleme

Bursa’nın Karacabey Belediyesi “Başkanımla Yürüyorum” etkinliği ile ilçedeki yetişkinleri sağlıklı hayata teşvik etmeyi hedefliyor.Karacabey Belediyesi, yetişkinleri spora teşvik etmek maksadıyla ‘Başkanımla Yürüyorum’ etkinliği düzenliyor.

Karacabeyliler sağlık için yürüyecek

Bursa’nın Karacabey Belediyesi “Başkanımla Yürüyorum” etkinliği ile ilçedeki yetişkinleri sağlıklı hayata teşvik etmeyi hedefliyor.
Karacabey Belediyesi, yetişkinleri spora teşvik etmek maksadıyla ‘Başkanımla Yürüyorum’ etkinliği düzenliyor. Proje kapsamında ilk olarak 22 Ağustos Perşembe günü saat 18.00’da Çamlık Mesire Alanı’nda oluşturulacak kayıt masası ile yürüyüşlere katılacak kişilerin listesi hazırlanacak. Proje hakkında açıklamalarda bulunan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, kadın meclis üyelerinin teklifleri doğrultusunda hayata geçirilen ve‘Sağlıklı yaşam için günlük 10 bin adım’ sloganı ile başlatılan yürüyüş hareketine vatandaşların ilgisini beklediğini söyledi. Özkan, spora büyük önem verdiklerine dikkat çekerek, “Sporun her yaşta yapılması için çabalıyoruz. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz projemiz ile yetişkinlere yürüyüş alışkanlığı kazandırmak ve onların gençlerimize örnek olmalarını sağlamak istiyoruz. Projemize 22 Ağustos Perşembe günü başlayacağız. Yürüyüşümüz Çamlık Mesire Alanı’nda gerçekleştirilecek” dedi.
Bütün vatandaşların davetli olduğu ifade eden Özkan, proje ile ilçedeki yetişkinleri sağlıklı hayata teşvik etmeyi hedeflediklerini kaydetti. Özkan, proje kapsamında eğitmen gözetiminde haftanın üç günü Çamlık Mesire Alanı’nda belirlenen parkurda yürüyüş yapılacağını dile getirerek, “Sağlıklı hayat için günlük 10 bin adım sloganıyla 1 ay sürecek faaliyet sonunda en çok kilo veren ilk üç kişiye belediyemiz tarafından küçük altın hediye edilecek” diye konuştu.
Özkan, ödüller için 22 Ağustos Perşembe günü saat 18.00’da Çamlık Mesire Alanı’nda kayıt yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

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