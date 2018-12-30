HABER

Karacadağ'da kayak sezonu açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 11:38 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde 1919 rakımlı bölgenin tek kayak merkezi Karacadağ'da kayak sezonu açıldı.

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde 1919 rakımlı bölgenin tek kayak merkezi Karacadağ'da kayak sezonu açıldı. Yöresel kıyafetleriyle ve leğenlerle kaymaya gelenler ilginç görüntüler oluşturdu. İçe merkezine 60 kilometre uzaklıkta bulunan merkez, hafta içinde etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü. Kar kalınlığının 60 santimetreye ulaşan merkez Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa ve çevre ilçelerden gelenlerle dolup taştı. Karacadağ Kayak Merkezi'nde ziyaretçiler karda mangal keyfini yaşarken, birçok kişi ise kızak ve plastik leğenlerle kaymaya çalışarak eğlendi. Bölge halkı ise yöresel kıyafetleri olan şalvarları ile profesyonel kayakçıları aratmadı. Merkeze kayak yapmaya gelen Celal Altay, "Bu yıl kayak sezonunu açtık. Kar yeterli seviyeye ulaştı. Bizler de kaymaya geliyoruz, buraya çevre illerden çok sayıda vatandaş geliyor. Şalvarla kaymak çok keyifli özellikle kayma esnasında kuyruk kısmı rüzgar aldığı için durmamızı sağlıyor" dedi. ​​Günübirlik kayak yapılabilen Karacadağ Kayak Merkezi'nde nisan ayına kadar kayak yapılabileceği belirtildi.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
7,5 milyon yıllık fosiller Bilim Merkezi'nde7,5 milyon yıllık fosiller Bilim Merkezi'nde
Yüksekova'da ağıla giren kurtlar, 30 küçükbaşı telef ettiYüksekova'da ağıla giren kurtlar, 30 küçükbaşı telef etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu!

Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu!

Kartal'da denize giren kişi kayboldu

Kartal'da denize giren kişi kayboldu

Muharrem İnce'den olay yaratacak Binali Yıldırım paylaşımı!

Muharrem İnce'den olay yaratacak Binali Yıldırım paylaşımı!

Muhtaç ailelere kömür yardımı kararı Resmi Gazete'de

Muhtaç ailelere kömür yardımı kararı Resmi Gazete'de

Gemileri yaktı! Sözleşmesini feshediyor

Gemileri yaktı! Sözleşmesini feshediyor

YSK'dan seçim öncesi tartışma yaratacak karar

YSK'dan seçim öncesi tartışma yaratacak karar

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Fatih Portakal'a soruşturma

Fatih Portakal'a soruşturma

Cumhurbaşkanı Erdoğan elini öpmek isteyen öğrencilere bu yanıtı verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan elini öpmek isteyen öğrencilere bu yanıtı verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Güneydoğu'nun "Uludağ"ında kayak sezonu açıldı

Güneydoğu'nun "Uludağ"ında kayak sezonu açıldı

Yılbaşı öncesi 'Türkiye Güven Huzur-9' uygulaması

Türkiye genelinde dev uygulama

CHP'li Gürsel Tekin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

'Kardan canavar' ilgi odağı oldu

'Kardan canavar' ilgi odağı oldu

Adana'da yılbaşında eylem hazırlığındaki DEAŞ'lılar yakalandı

Yılbaşını kana bulayacaklardı! Adana'da yakalandılar

Günlük burç yorumları 30 Aralık Pazar (2019 yıllık burç yorumları)

Günün burç yorumları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.