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Karacadağ'da kış ve yayla turizmi canlanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 17:53 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da kış turizmi ve yayla turizmini geliştirmek için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi arasında protokol imzalandı - Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül: - " GAP bölgesinde daha yaşanabilir kentlerin oluşturulabilmesi için Karacadağ Kayak Merkezi iyileştirme ve çevre düzenlemesi projesini gerçekleştiriyoruz"

Şanlıurfa'da kış turizmi ve yayla turizmini geliştirmek için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi arasında protokol imzalandı.

Belediye'den yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa'da kış ve yayla turizmini geliştirmek amacıyla bölgenin tek kayak merkezi olma özelliği taşıyan Siverek Karacadağ bölgesine yönelik çalışmalar başlatıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil tarafından Karacadağ Kayak Merkezi ve Çevre Düzenleme projesinin protokolü imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Beyazgül, Şanlıurfa'nın turizmde cazibe merkezi olması için GAP İdaresi Başkanlığıyla çalıştıklarını belirtti.

Güzel bir proje başlattıklarını vurgulayan Beyazgül, şöyle devam etti:

"GAP bölgesinde daha yaşanabilir kentlerin oluşturulabilmesi için Karacadağ Kayak Merkezi iyileştirme ve çevre düzenlemesi projesini gerçekleştiriyoruz. GAP İdaresi ile bu proje kapsamında protokol imzaladık. GAP İdaremiz burada belediyemizin yapacağı çalışmaya maddi destek sağlıyor. Karacadağ kış turizmi ve yayla turizmi açısından önemli bir yere sahip ve bu proje önümüze geldiği zaman iklim şartlarını gözden geçirin talimatı verdik. Şanlıurfa'daki vatandaşlarımızın uzaktaki yerlere gitmemesi için burada tesisler yaptığımız zaman vatandaşlarımız bu bölgeyi tercih eder mi sorularını sorduk. Bunu düşünerek çalışmalarını hızlandırmış ve bugünde bu protokolü imzalıyoruz. Gelecekte birçok projenin yapılacağını ve Şanlıurfa'mızı kalkındırmaya yönelik büyük çalışmalar yapacağımıza inanıyorum."

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil de "Bölgenin rekabet gücünün en yüksek olduğu alanlardan biri turizm." değerlendirmesini yaptı.

Projeyle Şanlıurfa'da kış turizmini gelişeceğini belirten Karahocagil, "Siverek ilçemize bağlı Karacadağ iki ihtiyacımızı karşılıyor hem kış turizmi hem de yayla turizmi. Karacadağ bölgemiz çok özel bir yer. Yapacağımız protokol ile maddi destek sağlayacağız ama tüm işi büyükşehir belediyemiz yapacak. İnşallah Karacadağ'ı hem kış turizmi hem de yayla turizmi açısından biraz daha ziyaret edilebilir bir yer haline getirmiş olacağız." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Karacadağ Karacadağ Kayak Merkezi Şanlıurfa

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