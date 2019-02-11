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Karacadağ’da öğrencilerin kayak keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2019 11:59 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da üniversite öğrencileri ile üniversiteye hazırlık yapan gençlere yönelik düzenlenen Karacadağ gezisi ile gençler kayak keyfi yaşadı.Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, gençlere yönelik sosyal faaliyetlerini sürdürüyor.

Şanlıurfa’da üniversite öğrencileri ile üniversiteye hazırlık yapan gençlere yönelik düzenlenen Karacadağ gezisi ile gençler kayak keyfi yaşadı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, gençlere yönelik sosyal faaliyetlerini sürdürüyor. Her yaş grubundan gençler için eğitim, sanat ve kültürel faaliyetlerine devam eden Büyükşehir Belediyesi, bu kez üniversite öğrencileri ile Yükseköğretime Geçiş Sınavı’na (YGS) hazırlanan gençlere yönelik Karacadağ gezisi düzenledi. Büyükşehir Belediyesine ait araçlarla şehir merkezinden alınarak Karacadağ Kayak Merkezine götürülen gençler burada doyasıya eğlenme imkanı buldu. Bir çoğu ilk kez kayak takımları ile spor yaptığını belirten öğrenciler kendine bu imkanı sağlayan Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Öğrenciler kayak yaptı, kartopu oynadı
Sınav stresini yaşayan öğrencileri stresten uzaklaştırmak, ders ve sınavlara daha iyi odaklanması ve motive olmaları için Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte gençler, kayak yaparak kart topu oynadı. Pikniğin ardından yine Büyükşehir Belediyesi araçları ile şehir merkezine ulaşımları sağlanan gençler, yetkililere teşekkür etti.

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