Karacadağ'da tipi nedeniyle mahsur kalanlar kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde etkili olan tipi nedeniyle, Karacadağ Kayak Merkezi'nden dönerken yolda mahsur kalanlar, ekipler tarafından kurtarıldı.

Şanlıurfa ve Diyarbakır'dan gezi amaçlı Siverek'e 45 kilometre uzaklıktaki Karacadağ Kayak Merkezi'ne gidenler, dönüşe geçtikleri sırada tipiye yakalandı.

Yolda yaklaşık 20 araçlık konvoy oluşturan vatandaşların telefonla yardım istemesi üzerine bölgeye, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yolda kar küreme ve temizleme çalışmasının ardından mahsur kalan araçlar tahliye edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Siverek Belediye Başkan Yardımcısı Cumali Karavar, ihbar üzerine ekiplerin seri bir şekilde bölgeye gittiğini belirterek, "Tipi nedeniyle kapanan yol iş makineleriyle açıldı ve mahsur kalan vatandaşlarımız kontrollü bir şekilde bölgeden tahliye edildi. Herhangi bir olumsuz yaşanmadı ve ekiplerimizin bölgedeki çalışmaları devam ediyor." dedi.

