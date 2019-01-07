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Karacadağ'da yoğun kar yağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 00:37 | Son Güncelleme

Karacadağ'da yoğun kar yağışı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Karacadağ kayak merkezinde yol açma çalışmaları devam ediyor.

İlçe merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan 1919 rakımlı Karacadağ Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluk yaşanırken yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolu açma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Akşam saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı, tipi ve sis nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için hazır bekleyen Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapanan yolu açtı.

Bölgede yoğun kar yağışının sürdüğü, yolun ulaşıma kapanmaması için ekiplerin gece boyunca mesai yapacağı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
kar Karacadağ Siverek Şanlıurfa

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