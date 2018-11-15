TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Anadolu'nun önemli dokuma merkezlerinden biri olan Tekirdağ'ın Karacakılavuz Mahallesinde yok olmaya yüz tutmuş Karacakılavuz dokumasını yaşatmak için açılan kursa katılan 38 yaşındaki down sendromlu Meral Özer, dört pedallı tezgahta kilim ve benzeri ürünleri dokumayı sürdürüyor.

Özer, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Trakya Kalkınma Ajansı tarafından açılan kursa katıldı. Özer, dedesiyle gelmeye başladığı kursta ninelerinin mirası Karacakılavuz dokuması örmeyi öğrenmeye başladı.

Eskiden belde olan Karacakılavuz Mahallesi'ndeki eski belediye binasında 25 kadının katıldığı haftanın 3 günü birer saat olmak üzere 3 ay süren kursta kendini geliştiren Özer, bu dokumayı gelecek nesillere aktarmak için sanat öğreniyor.

Dokumayı çok iyi öğrenen Özer, tezgah başında hem boş zamanlarını değerlendirip sosyalleşiyor hem de ürettiklerini satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Kurs eğitmeni Çiğdem Tarar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk olarak öğrenmek için kursa gelen Meral'ın artık ürünlerini satarak ev ekonomisine de katkı sağladığını söyledi.