Ordu’nun yüksek kesimlerindeki ilçelerde başıboş köpekler yaban hayatını tehdit ediyor.

Ordu’nun yaban hayatında en çok görülen karacalar, başıboş köpeklerin tehdidi altında bulunuyor. İkizce ilçesinde son bir haftada 4 karacadan 1’i köpeklerin saldırısı sonucu telef olurken 3 karaca yaralandı. Yaralı 3 karaca Ordu Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı.

Vatandaşlar, birçok kişinin bakamadıkları için köpekleri ormana bıraktığını belirterek, başıboş bırakılan köpeklerin yaban hayatına zarar vermeye başladığını söyledi. Vatandaşlar, “Biz karacaları etrafımızda görmekten mutlu oluyor, onları çok seviyoruz. Ancak başıboş köpekler ormanların incisi olan karacalara büyük zarar veriyor. Yetkililerden bu konuda önlem almalarını istiyoruz” dediler.



