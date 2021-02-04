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Karacasu hayvan barınağı ay sonunda açılacak

04.02.2021 09:45 | Son Güncelleme:
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Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’un talimatları ve destekleri ile Karacasu Kaymakamlığı ve Karacasu Belediyesi iş birliği ile başlatılan hayvan barınağı projesinin faaliyete geçirilmesi için çalışmalara hız verildi.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’un talimatları ve destekleri ile Karacasu Kaymakamlığı ve Karacasu Belediyesi iş birliği ile başlatılan hayvan barınağı projesinin faaliyete geçirilmesi için çalışmalara hız verildi. Barınak ay sonunda hizmete girecek.
Kaymakam Ahmet Soley ve Belediye Başkanı Zeki İnal yapılan çalışmaları yerinde inceledi. 100 köpek ve 50 kediye ev sahipliği yapabilecek barınak bünyesinde muayene odası, ameliyathane, depo ve hayvan severliği ve sanatçı kimliği ile tanınan Ali Ekber Kurtoğlu’nun barınabileceği bir konut yer alıyor. Ali Ekber Kurtoğlu gönüllü olarak barınakta kalarak sokak hayvanlarının bakım ve beslenmesini üstlenecek. Barınak için ilçedeki gönüllülerce ve belediye tarafından gerekli personel ve işçi görevlendirilmesi yapılacak. Barınağın veterinerlik hizmetleri ilçede bulunan veteriner hekimlerce gönüllü nöbet usulü olarak sürdürülecek. Barınak, ay sonunda bitirilerek faaliyete geçirilecek.
Kaymakam Ahmet Soley ve Belediye Başkanı Zeki İnal, "Bir süredir vatandaşlarımızın ilçemizde en çok yakındığı hususlardan biri olan başı boş sokak hayvanları sorununda Valimiz Hüseyin Aksoy’un yönlendirme ve talimatları ile aşıyoruz. Valimizin ilçemize yönelik bu destek ve katkılarının bundan sonrada sürüp ilçede oluşan birlik ve bütünlüğümüzü sürdürdükçe valimizin destekleri her türlü sorunun üstesinden gelebileceğimize inanıyor, destek ve yönlendirmeleri için valimiz Hüseyin Aksoy’a teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandılar.

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