HABER

Karacasu'da 737 yıllık hayır geleneği sürdürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 17:53 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Karacasu ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Dedebağ keşkek hayrı, 737'nci kez yapıldı.

Karacasu'da 737 yıllık hayır geleneği sürdürüldü

Bahattin ALBAYRAK/KARACASU (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Karacasu ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Dedebağ keşkek hayrı, 737'nci kez yapıldı. 25 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen hayır etkinliğinde metrelerce kuyruk oluştu.
Cuma Mahallesi Dedebağ Yaylası'nda, Anadolu'nun en eski etkinliklerinden keşkek hayrının 737'ncisi düzenlendi. 7'den 70'e her yaştan katılımın olduğu etkinlikte bu yıl, 1200 kilo et ve 1200 kilo buğdaydan 55 kazan keşkek yapıldı. 1 ton biberden yapılan turşu ile 10 bin ekmek de etkinlikte misafirlere ikram edildi. Geceden hazırlanan keşkekten tatmak isteyenler, metrelerce kuyruk oluşturdu. Karacasu Müftülüğü çalışanları, uzun kuyruk oluşan keşkek dağıtımı boyunca mevlit okudu. Bu yıl, geçen seneye göre katılımın arttığı bildirildi. Keşkek hayrı etkinliğine, AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, Karacasu Belediye Başkanı MHP'li Zeki İnal, Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, İl Müftüsü Ercan Aksu, AK Parti İlçe Başkanı Fuat Meriç, belediye meclis üyeleri, Karacasu Ziraat Odası Başkanı İsa Sevinç, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, ilçe dışından gelenlerle birlikte yaklaşık 25 bin kişi katıldı.
'KATILIM BİZİ MEMNUN ETTİ'
Keşkek yapımında ve dağıtımında yer alan Belediye Başkanı İnal, "Bu hayrın gerçekleşmesine yardımcı olan vatandaşlar tamamen gönüllü olarak burada. Canla başla çalışıyorlar. Geçen yıl 15-20 bin kişilik katılım olmuştu. Bu yıl 25 bin kişilik katılım oldu. Benim ilk dönemimde bu kadar katılım olması beni ayrıca çok mutlu etti. Ziyaretçi sayısın her geçen yıl giderek artmasını temenni ediyorum" dedi.
Kaymakam Ahmet Soley de, "Dedebağ keşkek hayrı, Türklerin Anadolu'ya ilk geldiği günlerde başlayan Türklerin Anadolu'da iz bırakmaya başladığı ilk günlerden bugüne kadar gelen önemli bir etkinliğimiz" diye konuştu.
Milletvekili Posacı ise "Yüzyıllardır burada kültürümüz devam ediyor. Bu kültür ilelebet burada devam edecektir" dedi.

FOTOĞRAFLI

Karacasu'da 737 yıllık hayır geleneği sürdürüldüKaracasu'da 737 yıllık hayır geleneği sürdürüldüKaracasu'da 737 yıllık hayır geleneği sürdürüldüKaracasu'da 737 yıllık hayır geleneği sürdürüldü

Bursa'nın saklı cenneti büyülüyor!Bursa'nın saklı cenneti büyülüyor!
Mardin'de HDP'li belediyenin hayvanları açlığa terk ettiği iddiasıMardin'de HDP'li belediyenin hayvanları açlığa terk ettiği iddiası
Kocaeli’de kızının gözleri önünde öldürülen Emine Bulut için gösteri düzenlendiKocaeli’de kızının gözleri önünde öldürülen Emine Bulut için gösteri düzenlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bülent Emrah Parlak'ın Emine Bulut cinayetiyle ilgili yorumu olay oldu

Bülent Emrah Parlak'ın Emine Bulut cinayetiyle ilgili yorumu olay oldu

ABD'li Ermenilerin Türkiye'den tazminat ve toprak talebine ret

ABD'li Ermenilerin Türkiye'den tazminat ve toprak talebine ret

Ankara'da çok konuşulan iddia ile ilgili açıklama geldi

Ankara'da çok konuşulan iddia ile ilgili açıklama geldi

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Resmen açıklandı

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Resmen açıklandı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Metrobüste büyük panik! Yolcular tahliye edildi

Metrobüste büyük panik! Yolcular tahliye edildi

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Her yerde aranıyordu! Böyle bulundu

Her yerde aranıyordu! Böyle bulundu

Bir il bunu konuşuyor! 'Lavanta kokusu' tartışması

Bir il bunu konuşuyor! 'Lavanta kokusu' tartışması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Turizmde bu yıl patlama yaşadık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Turizmde bu yıl patlama yaşadık

Ankara Büyükşehir Belediyesinden 'Çocuk Koruma Evleri' açıklaması

Ankara'da çok konuşulan iddia ile ilgili açıklama geldi

İstanbullular dikkat! Atatürk Caddesi-Yavuz Selim Köprüsü Kavşağı 30 gün kapalı

İstanbullular dikkat! O yol 30 gün kapalı

Son dakika: Metrobüste yangın paniği!

Metrobüste büyük panik! Yolcular tahliye edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.