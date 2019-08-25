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Karacasu'da 737 yıllık hayır geleneği sürdürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 21:09 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Karacasu ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Dedebağ keşkek hayrı, 737'nci kez yapıldı.

Bahattin ALBAYRAK/KARACASU (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Karacasu ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Dedebağ keşkek hayrı, 737'nci kez yapıldı. 25 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen hayır etkinliğinde metrelerce kuyruk oluştu.

Cuma Mahallesi Dedebağ Yaylası'nda, Anadolu'nun en eski etkinliklerinden keşkek hayrının 737'ncisi düzenlendi. 7'den 70'e her yaştan katılımın olduğu etkinlikte bu yıl, 1200 kilo et ve 1200 kilo buğdaydan 55 kazan keşkek yapıldı. 1 ton biberden yapılan turşu ile 10 bin ekmek de etkinlikte misafirlere ikram edildi. Geceden hazırlanan keşkekten tatmak isteyenler, metrelerce kuyruk oluşturdu. Karacasu Müftülüğü çalışanları, uzun kuyruk oluşan keşkek dağıtımı boyunca mevlit okudu. Bu yıl, geçen seneye göre katılımın arttığı bildirildi. Keşkek hayrı etkinliğine, AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, Karacasu Belediye Başkanı MHP'li Zeki İnal, Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, İl Müftüsü Ercan Aksu, AK Parti İlçe Başkanı Fuat Meriç, belediye meclis üyeleri, Karacasu Ziraat Odası Başkanı İsa Sevinç, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, ilçe dışından gelenlerle birlikte yaklaşık 25 bin kişi katıldı.

'KATILIM BİZİ MEMNUN ETTİ'

Keşkek yapımında ve dağıtımında yer alan Belediye Başkanı İnal, "Bu hayrın gerçekleşmesine yardımcı olan vatandaşlar tamamen gönüllü olarak burada. Canla başla çalışıyorlar. Geçen yıl 15-20 bin kişilik katılım olmuştu. Bu yıl 25 bin kişilik katılım oldu. Benim ilk dönemimde bu kadar katılım olması beni ayrıca çok mutlu etti. Ziyaretçi sayısın her geçen yıl giderek artmasını temenni ediyorum" dedi.

Kaymakam Ahmet Soley de, "Dedebağ keşkek hayrı, Türklerin Anadolu'ya ilk geldiği günlerde başlayan Türklerin Anadolu'da iz bırakmaya başladığı ilk günlerden bugüne kadar gelen önemli bir etkinliğimiz" diye konuştu.

Milletvekili Posacı ise "Yüzyıllardır burada kültürümüz devam ediyor. Bu kültür ilelebet burada devam edecektir" dedi.

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