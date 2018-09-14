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Karacasu'da uyuşturucuya 1 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2018 11:59 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Karacasu ilçesinde, bir eve düzenlenen operasyonda 3 kilo 941 gram esrar, 8 kök Hint keneviri ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Karacasu'da uyuşturucuya 1 tutuklama

Bahattin ALBAYRAK/KARACASU (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Karacasu ilçesinde, bir eve düzenlenen operasyonda 3 kilo 941 gram esrar, 8 kök Hint keneviri ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli, tutuklandı.
Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, M.M.'nin Karacasu ilçesindeki evinde uyuşturucu bulunduğunu öğrendi. Operasyon düzenleyen ekiplerin evde yaptığı aramada 3 kilo 941 gram esrar, 8 kök Hint keneviri ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan M.M., sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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