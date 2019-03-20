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Karaciç'e temyizden müebbet hapis cezası çıktı

20.03.2019 19:20 | Son Güncelleme

Daha önce 40 yıl hapse mahkum edilen savaş suçlusu Sırp lider Radovan Karaciç'in cezası temyizde değişti.

Karaciç'e temyizden müebbet hapis cezası çıktı

73 yaşındaki Karaciç, müebbet hapse mahkum edildi.Bosna Savaşı sırasında işlediği suçlardan 40 yıl hapse mahkum edilen Bosnalı Sırp lider Radovan Karaciç'in yaptığı temyiz başvurusu sonuçlandı.

Uluslararası Ceza Mahkemeleri Mekanizması Temyiz Konseyi, üç yıl önce 40 yıl hapse mahkum edilen Karaciç'in cezasını müebbet hapse çevirdi. Karara gerekçe olarak, Karaciç'in işlediği suçlar gözönüne alındığında daha önce verilen cezanın hafif kalması gösterildi. Beş hakimden oluşan konsey, Karaciç'in işlediği suçların "olağanüstü derecede büyük" ve "sistematik zulüm" niteliği taşıdığına dikkat çekti.

Karara temyiz hakkı bulunmayan Karaciç'in cezasını çekeceği hapishane belirlenene dek Lahey'deki cezaevinde tutulacağı belirtildi.

Soykırım yakınları karardan memnun

73 yaşındaki Karaciç'e verilen müebbet hapis cezası, soykırım kurbanlarının yakınları tarafından memnuniyetle karşılandı. Srebrenitsa Anneleri Derneği'nden Munira Subasic, "Doğruluk ve adalet galip geldi" diyerek, müebbet hapis cezasının Karaciç'e verilecek tek adil ceza olduğunu söyledi.

40 yıla mahkum edilmişti

Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Karaciç, 1992'den 1995'e kadar süren Bosna Savaşı sırasında soykırım yapmak ile savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlemekten suçlu bularak Mart 2016'da 40 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Kurban yakınlarının tepkisine neden olan kararda mahkeme, Karaciç'in yaklaşık 8 bin Müslüman'ın öldürüldüğü Srebrenitsa katliamından da sorumlu olduğuna hükmetmişti. Yıllarca saklanan Karaciç, 2008'de yakalanmıştı.

Soykırım, savaş suçu ve insanlığa karşı suç olmak üzere 10 ayrı suçtan suçlu bularak müebbet hapis cezasına çarptırılan Bosnalı Sırp komutan Ratko Mladiç de kendisine verilen cezayı temyize taşımıştı. Mladiç'in temyiz davasında kararın gelecek yıl çıkması bekleniyor.

Srebrenitsa'da ne yaşanmıştı?

1995 yılının temmuz ayında Sırp birlikleri Birleşmiş Milletler'in koruması altındaki Srebrenitsa'yı ele geçirerek 8 bin Müslüman erkeği katletmişti. Hollandalı mavi bereliler Srebrenitsa'yı karşı koymaksızın General Ratko Mladiç komutasındaki Sırplara teslim etmişti.

Srebrenitsa'da yaşananlar, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da yaşanan en büyük katliam olarak nitelendirilmiş ve 2007 yılında Uluslararası Adalet Divanı tarafından 'soykırım' olarak tanınmıştı. Ancak mahkeme, yaşananlardan Sırbistan'ın doğrudan sorumlu tutulamayacağına hükmetmişti.

dpa,AFP,rtr/ÖA,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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