Karaçi’deki gecekondu mahallesinde yangın 50 gecekondu alev alev yandı

Pakistan’ın Karaçi kentinde bulunan bir gecekondu mahallesinde çıkan yangında 50 gecekondu alev alev yandı.

Pakistan’ın Sind Eyaleti’nin Karaçi kentindeki Aziz Bhatti Parkı yakınlarında bulunan gecekonduda yangın çıktı. Yangının kısa sürede yayılması nedeniyle en az 50 gecekondu tamamen yandı. Ölü ve yaralı olmazken, evlerde büyük hasar meydana geldi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri bir saat süren yoğun çabanın sonunda yangını kontrol altına aldı. Yangının nedeni henüz tespit edilmezken, elektrik arizasından kaynaklanmış olabileceği tahmin ediliyor.

