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Karaciğer dokusuyla kardeşine can verdi

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.07.2019 10:12 | Son Güncelleme

ANTALYA'da sarılık hastalığından sonra gelişen karaciğer yetmezliği nedeniyle komaya giren İslim Kaya (28), kardeşi Mehmet Yılmaz'ın (26) karaciğer dokusuyla yaşama tutundu.

Karaciğer dokusuyla kardeşine can verdi

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da sarılık hastalığından sonra gelişen karaciğer yetmezliği nedeniyle komaya giren İslim Kaya (28), kardeşi Mehmet Yılmaz'ın (26) karaciğer dokusuyla yaşama tutundu.
Antalya'nın Alanya ilçesinde sarılık hastalığı sonrasında gelişen siroz hastalığına bağlı karaciğer yetmezliği nedeniyle komaya giren İslim Kaya, kardeşi Mehmet Yılmaz'dan yapılan karaciğer dokusu nakliyle sağlığına kavuştu. Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Organ Nakli Merkez Müdürü ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı, İslim Kaya'nın sarılık sonrası gelişen siroz hastalığı nedeniyle ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaştığını ifade etti. Prof. Dr. Aydınlı, "Hastamızda hızla karaciğer koması gelişti ve hayatı tehlikeye girdi. Nakil için acil karaciğer çağrısında bulunuldu. Bağış olmadı. Hayati riskinin artması üzerine canlıdan nakil için çalışmalar başladı. Bunun üzerine erkek kardeşi Mehmet Yılmaz verici oldu ve hastamıza kardeşinden karaciğer dokusu nakli gerçekleştirildi. Alıcı ve verici ameliyatı toplam 12 saat sürdü. Bu süre içinde organ bulunmaması halinde hastamızı saatler içinde kaybedecektik" diye konuştu.
BAĞIŞÇI 6 GÜNDE NORMAL YAŞAMINA DÖNDÜ
Prof. Dr. Bülent Aydınlı, karaciğer uyumunun olup olmayacağını belirlenmesi için gerekli değerlendirmelerin yapılıp operasyon kararı alındığını anlattı. Prof. Dr. Aydınlı, "Bu inceleme planlı bir ameliyat için uzun süre alabilirdi. Böylesine acil bir durumda saatler içinde hızlı yapılarak, vericiden yapılacak naklin uygun olduğuna karar verildi. Verici ameliyatı 5-6 saat sürdü. Bu sırada alıcı ekibi de alıcı ameliyatına başladı. Organ çıkarıldıktan sonra alıcı ekibi de ameliyatın devamını gerçekleştirdi" dedi. Vericinin, operasyondan bir hafta sonra taburcu edildiğini dile getiren Prof. Dr. Aydınlı, bağış yapan Mehmet Yılmaz'ın şu an sosyal yaşamına geri döndüğünü ve genel sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.
'KARDEŞ CANDIR'
Karaciğer yetmezliği nedeniyle acil nakile alınan iki çocuk annesi İslim Kaya, "Kardeşime can borçluyum. Onun yerinde ben olsaydım aynı davranışı yapardım. Eğer kardeşim bana verici olmasaydı, iki çocuğuma annelik yapamayacaktım. Kardeşime ve doktorlarıma hastane çalışanlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu. Ablasına karaciğer dokusunu veren Mehmet Yılmaz ise "Doku grubum tutunca hiç düşünmedim. 'Kardeş candır' dedim. Ablamın sağlığı her şeyden önemli" dedi.

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Karaciğer dokusuyla kardeşine can verdiKaraciğer dokusuyla kardeşine can verdi

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