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Karaciğer dukusuyla babasına hayat verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 13:04 | Son Güncelleme

BURDUR'da oturan siroz hastası Şevket Karataş (59), kızı Hasibe Karataş'ın (28) karaciğer dokusuyla yaşama bağlandı.

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA) - BURDUR'da oturan siroz hastası Şevket Karataş (59), kızı Hasibe Karataş'ın (28) karaciğer dokusuyla yaşama bağlandı. Emekli işçi Şevket Karataş, bir yıl önce siroz hastalığına yakalandı. Bir süre tedavi gören Karataş'ın sağlık durumu ağırlaştı. Karaciğer nakli olması gerektiği belirtilen Karataş'ın üç çocuğu seferber oldu. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan testlerde 2 çocuk annesi Hasibe Karataş'ın testlerinde, babasına karaciğer dokusu verebileceği belirlendi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve ekibi, başarılı bir operasyonla Hasibe Karataş'tan alınan karaciğer parçasını, Şevket Karataş'a nakletti. İki gün yoğun bakımda kalan Karataş, Organ Nakli Kliniği'ne alındıktan bir ay sonra taburcu edildi. 'KIZIMIN DOKU VE KANI UYUMLU ÇIKTI' Sağlık kontrolleri evinde sürdürülen Şevket Karataş, "Karaciğer nakli olmak için ocak ayında sıraya yazıldım. Son bir aydır durumum ağırlaşınca canlıdan karaciğer nakli olmam gerektiğini öğrendim. Ailemin tamamı beni hayatta tutmaya çalıştı. Yapılan testler sonucu kızım Hasibe'nin doku ve kan uyumu olduğu tespit edildi" diye konuştu. 'BABAMA CANIMI BİLE VERİRİM' Karaciğerinden verdiği parçayla babasını yaşama bağlayan Hasibe Karataş, "Babamın sağlığına kavuşması en büyük dileğim. Hep dua ettim. Karaciğerimin bir parçasını vermek benim görevimdi, onu yerine getirdim. Babama canımı bile verirdim" dedi. KENDİNİ YENİLEYEBİLEN BÜYÜYEN TEK ORGAN Karaciğerin diğer organlara göre farklı bir özelliğe sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Bülent Aydınlı ise "İnsan vücudunda kendini yenileyebilen ve büyüyen tek organ olan karaciğer, nakille birlikte büyümeye başlar. Büyüme ve yenilenme 1 yıl kadar sürer. Verici ve alıcı bu süreçte takibimizde olacak" dedi. SİROZUN EN BÜYÜK NEDENİ ALKOL Karaciğer hastalıkları içinde en korkutucu olan sirozun en büyük nedeninin aşırı alkol kullanımı olduğunu belirten Prof. Dr. Bülent Aydınlı, alkol tüketimini kısıtlamanın, bu hastalık açısından çok önemli olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Aydınlı, "Karaciğeri olumsuz etkileyen faktörlerin başındaysa yüksek kalorili ve yağlı yiyecekleri sık sık tüketmek, aşırı kahve tüketimi, alkol, sigara kullanmak, sık ilaç kullanmak, düzensiz beslenmeye bağlı kilo alıp vermek, hareketsizlik" geliyor dedi.

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