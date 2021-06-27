Karaciğer falı nedir? Karaciğer falı ne demek?

YKS'nin 2. oturumu olan AYT sınavında karaciğer falı sorusuyla karşılaşan öğrenciler sınav sonrası karaciğer falının ne demek olduğunu araştırmaya başladı. "Karaciğer falı nedir?" sorusu yanıtını AYT'ye giren yüz binlerce öğrenci tarafından merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

KARACİĞER FALI NEDİR?

Karaciğerin sağlık üzerindeki etkisi geçmiş dönemler boyunca toplulukların inanışlarına konu olmuştur. Eski dünyanın farklı bölgelerinde karaciğer, insan karakter ve kaderi hakkında mistik inançta merkezi bir yer işgal etmiştir. İlk insanlar karaciğerin ılık ve bol kanlı görünümünden etkilenmişlerdir. Onlar için ılık kan hayat, yokluğu ise ölüm anlamına gelmiştir. Ilık kanı karaciğer yaratır. Bu nedenle hayatın merkezi olma özelliğini taşır. Öte yandan karaciğerin şekli ve büyüklüğü de eski dönemlerde yaşamış insanları etkileyebileceği öngörülüyor.

Karaciğer Fah geleneğinde temel bir düşünce vardır. Bu düşüncede kurban edilen hayvanın karaciğeri kendisine başvurulan tanrının karaciğerini temsil etmektedir. Böylece tanrının tespit ettiği gelecek ile ilgili olayları ve tanrının iradesini, kurban edilen hayvanın karaciğerin de okumak mümkün olmuştur.

Konu hakkında yapılan değişik yorumlar da vardır. Diğer bir yoruma göre kurban tanrıyı temsil etmez. Kurbanı sunan kişiyi temsil eder. Böylece kurban edilen hayvanın karaciğeri de o kişinin karaciğerinin temsilcisidir aslında. Öte yandan kurban edilen hayvanın karaciğeri tanrının o kişi hakkında iradesini kanıtlar. Karaciğer falları ve bu nedenle sunulan kurbanlar için özel törenler yapılırdı.

İlk önce karaciğerin vücut içindeki durumu değerlendiriliyordu. Karaciğer kesilmeden önce şekli ve büyüklüğü dikkatle inceleniyordu. Karaciğerin farklı özelliklerine göre papazlar nasıl bir karar verilmesi gerektiğini belirliyordu. Karaciğer falı geleneği, Mezopotamyalıların karaciğer anatomisi üzerinde bilgi sahibi olduğunu ortaya koyar.

