HABER

Karaciğer hastalıkları İstanbul'da masaya yatırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 16:53 | Son Güncelleme

APASL tarafından "Tedaviye Cevap Vermeyenler" başlığıyla düzenlenen kongre, yurt içi ve yurt dışından uzmanların katılımıyla başladı - APASL Yönetim Kurulu Üyesi ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Necati Örmeci: - "Hepatit B tedavisinde etkin ilaçlar bulunuyor. Hepatit C'de de yeni çıkan ilaçlar ile yüzde 98'e kadar varan başarılar elde edilebiliyor" - Kongre Onursal Başkanı Prof. Dr. Abdülkadir Dökmeci: - "Karaciğer yağlanması son yıllarda yapılan araştırmalarda karaciğer sirozunun ve hatta karaciğer kanserinin en önemli sebepleri arasında yer alıyor"

İSTANBUL (AA) - Asya Pasifik Karaciğer Araştırma Derneği (APASL) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necati Örmeci, Hepatit B tedavisinde etkin ilaçların bulunduğunu, Hepatit C'de de yeni çıkan ilaçlarla yüzde 98'e varan başarılar elde edilebildiğini söyledi.

APASL tarafından "Tedaviye Cevap Vermeyenler" başlığıyla düzenlenen kongre, yurt içi ve yurt dışından uzmanların katılımıyla başladı.

Ana teması çeşitli karaciğer hastalıklarında tedaviye tam cevap alınamaması, tedavi sonrası hastalığın nüksetmesi başlıkları olan etkinlikte, Türkiye'de de önemli bir sorun olan Hepatit B ve C tartışılacak.

Kongreye ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan ve aynı zamanda APASL Single Topic Conference (STC) 2018'in Başkanı da olan Prof. Dr. Necati Örmeci, Hepatit B'den korunmada uygulanan aşı programının hastalığın önlenmesinde en önemli yol olduğunu belirtti.

Örmeci, "Hepatit B tedavisinde etkin ilaçlar bulunuyor. Hepatit C'de de yeni çıkan ilaçlar ile yüzde 98'e kadar varan başarılar elde edilebiliyor." dedi.

Son senelerde dengesiz beslenme ve metabolik sorunlarla gelişen ve sonunda karaciğer sirozu, hatta karaciğer kanserine yol açan karaciğer yağlanmasının da bu kongrenin önemli konularından birisi olduğuna işaret eden Örmeci, ileri dönem karaciğer sirozu ve karaciğer kanseri tedavisinde karaciğer naklinin etkin bir seçenek olarak yer aldığını aktardı.

Prof. Dr. Örmeci, "Ölümcül karaciğer hastalıklarında tek kurtuluş yolu olan karaciğer nakli, ülkemizde daha çok canlı vericiden alınan karaciğer ile gerçekleştirilmektedir. Batı ülkelerinde karaciğer nakli büyük oranda kadavradan yapılmaktadır. Bu nedenle kadavradan naklin arttırılması için ülkemizde organ bağışı büyük önem arzetmekte olup toplumda organ bağışının teşviki desteklenmelidir." diye konuştu.

Kongreye yurt içinden ve dışından yaklaşık 500 uzmanın katılmasını beklediklerini ifade eden Örmeci, "Ülkemize gelecek yabancı konuşmacı ve katılımcılarla birlikte en üst düzeyde bilimsel toplantı düzenleneceğine inanıyoruz." dedi.

Örmeci, Türkiye'deki tanı ve tedavideki ilerlemelerin baş döndürücü olduğunu vurgulayarak, teknolojik gelişmelerin hastalıkların daha kolay tanınmasına, teşhis ve edilmesine vesile olduğunu kaydetti.

- "Karaciğer yağlanması önlenebilir"

Kongre Onursal Başkanı Prof. Dr. Abdülkadir Dökmeci de kongrede tedavilere cevapsız kalan hastalara ilişkin politika belirlemeye çalışacaklarını anlatarak, şu bilgileri verdi:

"15-16 yıl öncesine kadar çok fazla bilmediğimiz ve üzerinde durmadığımız bir nokta da karaciğer yağlanması. Karaciğer yağlanması son yıllarda yapılan araştırmalarda karaciğer sirozunun ve hatta karaciğer kanserinin en önemli sebepleri arasında yer alıyor. Karaciğer yağlanması esas olarak, metabolik problemler dediğimiz kişiyi çeşitli şekillerde etkilene diyabet, obezite, tansiyon ve hareketsizlik gibi faktöre bağlı olarak gelişiyor. Bu yağlanma fark edilmez, ilerlerse karaciğer kendini yavaş yavaş yiyor ve siroza doğru gidiyor. Bu sirozun önlenmesi çok önemli. Bunun için de önceden tespit edilmesi gerekiyor. Ultrasonografik muayeneyle sorun hemen basitçe de tespit edilebiliyor. Karaciğer yağlanmasını önleyecek tedbirler almak da çok önemli."

Hepatit B için de Türkiye genelinde çok başarılı bir aşılama programı olduğunu dile getirden Dökmeci, bu aşılamayla Hepatit B'nin uzun vadede çok azalan bir problem olarak ortaya çıkacağını sözlerine ekledi.

Kongre, yapılacak çalıştay ve oturumların ardından 29 Eylül Cumartesi günü sona erecek.

PARTNERÜnlü söz yazarı dava açacak!Ünlü söz yazarı dava açacak!
DP World Yarımca Limanı demiryoluyla ticarete hız katacakDP World Yarımca Limanı demiryoluyla ticarete hız katacak
Doktor, mali müşavir ve şimdi de avukat olduDoktor, mali müşavir ve şimdi de avukat oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Tedaviye Cevap Vermeyenler" APASL Asya Pasifik Karaciğer Araştırma Derneği karaciğer hastalıkları Kongre Onursal Başkanı Prof. Dr. Abdülkadir Dökmeci Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necati Örmeci

En Çok Okunan Haberler

Otoban kenarında şişme kadınla ilişkiye girdi, kamyon şoförüne yakalandı

Otoban kenarında şişme kadınla ilişkiye girdi, kamyon şoförüne yakalandı

En düşük memur maaşı 3482 TL’ye yükselecek

En düşük memur maaşı 3482 TL’ye yükselecek

33 meslekte belge zorunluluğu uygulamaya girdi

33 meslekte belge zorunluluğu uygulamaya girdi

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak! Meteoroloji de açıkladı

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak! Meteoroloji de açıkladı

İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

Beş parti uzlaştı! Meclis'e geliyor

Beş parti uzlaştı! Meclis'e geliyor

İlginizi Çekebilir

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak! Meteoroloji de açıkladı

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak! Meteoroloji de açıkladı

Gürsel Tekin'den bin liralık gömlek hakkında olay açıklama!

Gürsel Tekin'den bin liralık gömlek hakkında olay açıklama!

İstanbul'da 27 Eylül Perşembe hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin son tahminleri!

İstanbul'da 27 Eylül Perşembe hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin son tahminleri!

Trump'tan BM Güvenlik Konseyi'nde Türkiye'ye İdlib teşekkürü!

Trump'tan BM Güvenlik Konseyi'nde Türkiye'ye İdlib teşekkürü!

Adnan Oktar destekçilerinden şoke eden video: Seks konusunda avantajlıyız

Adnan Oktar destekçilerinden şoke eden video: Seks konusunda avantajlıyız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
EURO 2024 Almanya'ya gitti, Can Dündar'ın mesajı olay oldu!

EURO 2024 Almanya'ya gitti, Can Dündar'ın mesajı olay oldu!

Türkiye'de Tropical Medicane kasırgası alarmı! İzmir ve Muğla teyakkuzda

Türkiye'de Tropical Medicane kasırgası alarmı! İzmir ve Muğla teyakkuzda

İstanbul Büyükçekmece'de iş yerinde patlama

İstanbul Büyükçekmece'de iş yerinde patlama

Cezaevinde tutuklu bulunan trans bireyin göğüs büyültme ameliyatını devlet karşılayacak

Cezaevinde tutuklu bulunan trans bireyin göğüs büyültme ameliyatını devlet karşılayacak

2018 KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri belli oldu! Sınava giriş belgesi AİS’te

2018 KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri belli oldu! Sınava giriş belgesi AİS’te

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan: MHP her an o gemiyi terk edebilir

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan: MHP her an o gemiyi terk edebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.