Karaciğer hastalıkları İstanbul'da masaya yatırıldı

Örmeci, "Hepatit B tedavisinde etkin ilaçlar bulunuyor. Hepatit C'de de yeni çıkan ilaçlar ile yüzde 98'e kadar varan başarılar elde edilebiliyor." dedi.

Kongreye ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan ve aynı zamanda APASL Single Topic Conference (STC) 2018'in Başkanı da olan Prof. Dr. Necati Örmeci, Hepatit B'den korunmada uygulanan aşı programının hastalığın önlenmesinde en önemli yol olduğunu belirtti.

Ana teması çeşitli karaciğer hastalıklarında tedaviye tam cevap alınamaması, tedavi sonrası hastalığın nüksetmesi başlıkları olan etkinlikte, Türkiye'de de önemli bir sorun olan Hepatit B ve C tartışılacak.

Son senelerde dengesiz beslenme ve metabolik sorunlarla gelişen ve sonunda karaciğer sirozu, hatta karaciğer kanserine yol açan karaciğer yağlanmasının da bu kongrenin önemli konularından birisi olduğuna işaret eden Örmeci, ileri dönem karaciğer sirozu ve karaciğer kanseri tedavisinde karaciğer naklinin etkin bir seçenek olarak yer aldığını aktardı.

Prof. Dr. Örmeci, "Ölümcül karaciğer hastalıklarında tek kurtuluş yolu olan karaciğer nakli, ülkemizde daha çok canlı vericiden alınan karaciğer ile gerçekleştirilmektedir. Batı ülkelerinde karaciğer nakli büyük oranda kadavradan yapılmaktadır. Bu nedenle kadavradan naklin arttırılması için ülkemizde organ bağışı büyük önem arzetmekte olup toplumda organ bağışının teşviki desteklenmelidir." diye konuştu.

Kongreye yurt içinden ve dışından yaklaşık 500 uzmanın katılmasını beklediklerini ifade eden Örmeci, "Ülkemize gelecek yabancı konuşmacı ve katılımcılarla birlikte en üst düzeyde bilimsel toplantı düzenleneceğine inanıyoruz." dedi.

Örmeci, Türkiye'deki tanı ve tedavideki ilerlemelerin baş döndürücü olduğunu vurgulayarak, teknolojik gelişmelerin hastalıkların daha kolay tanınmasına, teşhis ve edilmesine vesile olduğunu kaydetti.