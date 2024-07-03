Karaciğer kanserinin belirtileri nelerdir? Karaciğer kanseri belirtileri, nedenleri ve tedavisi

Kanser, dünya genelinde önemli bir sağlık sorunudur ve her türü farklı tedavi ve yönetim stratejileri gerektirir. Karaciğer kanseri, genellikle karaciğer hücrelerinden kaynaklanan bir kanser türüdür ve dünya genelinde sık görülen bir sağlık sorunudur. Karaciğer kanseri özellikle erken teşhis edilip tedavi edilmediğinde ciddi sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle, herhangi bir şüpheli belirti veya risk faktörü varsa, derhal bir sağlık profesyoneline başvurulması önemlidir.

Karaciğer kanseri belirtileri nelerdir?

Kanser, vücut hücrelerinin kontrolsüz büyümesi ve yayılmasıyla karakterize edilen geniş bir hastalık grubunu ifade eder. Karaciğer kanseri ise özellikle karaciğer hücrelerinden kaynaklanan bir tür kanserdir. Karaciğer kanseri nasıl anlaşılır sorusu için karaciğer kanseri belirtileri şöyledir:

Karın ağrısı

Kilo kaybı

İştahsızlık

Mide bulantısı ve kusma

Yorgunluk

Sarılık (cilt ve gözlerin sararması)

Karında şişlik

Karaciğerde kitle

Karaciğer kanseri nedenleri nelerdir?

Karaciğer kanseri, birçok farklı faktörün bir araya gelmesiyle oluşur. En önemli risk faktörleri şunlardır:

Hepatit B ve C virüsleri, karaciğere zarar vererek siroza ve kansere yol açabilir.

Alkol, karaciğere zarar vererek siroza ve kansere yol açabilir.

Obezite ve Diyabet karaciğerde yağlanmaya ve siroza yol açabilir.

Ailesinde karaciğer kanseri olan kişilerde risk daha yüksektir.

Bazı kimyasallara maruz kalmak (örneğin aflatoksinler, vinil klorür) karaciğer kanseri riskini artırabilir.

Hemokromatozis, Wilson hastalığı gibi bazı metabolik hastalıklar karaciğere zarar vererek kansere yol açabilir.

Karaciğer kanseri tedavisi nasıl yapılır?

Karaciğer kanseri tedavisi kanserin evresine, hastanın genel sağlık durumuna, tümörün boyutuna ve konumuna göre değişiklik gösterir. Karaciğer tedavisinde kullanılan yöntemler şunlardır:

Cerrahi: Kanserli doku cerrahi ile çıkarılır.

Kanserli doku cerrahi ile çıkarılır. Nakil: Karaciğerin tamamı kanserliyse veya fonksiyonları bozulmuşsa nakil gerekebilir.

Karaciğerin tamamı kanserliyse veya fonksiyonları bozulmuşsa nakil gerekebilir. Kemoterapi: Kanser hücrelerini öldürmek için ilaç kullanılır.

Kanser hücrelerini öldürmek için ilaç kullanılır. Radyoterapi: Yüksek enerjili ışınlar ile tümör hücreleri yok edilir.

Yüksek enerjili ışınlar ile tümör hücreleri yok edilir. Hedefe yönelik tedaviler: Tümörün moleküler özelliklerine göre ilaç seçilir.

Tümörün moleküler özelliklerine göre ilaç seçilir. Krioablasyon: Dondurma yöntemi ile tümör hücreleri öldürülür.

Dondurma yöntemi ile tümör hücreleri öldürülür. Radyoembolizasyon: Tümörün kan akışına radyoaktif mikroküreler enjekte edilir.





