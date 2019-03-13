Karaciğer koruyucu cerrahi işlemle sağlığına kavuştu

Karaciğerinde 15 santimetrelik iyi huylu kitle bulunan kadın, karaciğeri korunarak gerçekleştirilen cerrahi işlemle sağlığına kavuştu.

El ve ayaklarında oluşan şişkinliği önemsemeyen 42 yaşındaki Vesile Dalmış, annesini hastaneye götürdüğü bir gün kan tahlili yaptırdı. Karaciğer fonksiyonlarında bir sorun olduğu anlaşılan Dalmış’a, görüntülemede de karaciğerinde 15 santimetrelik “hemonjiyom” adı verilen bir iyi huylu kitle olduğu söylendi ve nakil önerildi. Vesile Dalmış, karaciğeri korunarak gerçekleştirilen cerrahi işlemle sağlığına kavuştu.

"Kitle bir anlamda hastamız tarafından dünyaya getirildi"

Teknik olarak oldukça zor ancak hasta konforu için çok önemli özelliklere sahip bir ameliyat gerçekleştirdiklerini söyleyen Memorial Antalya Hastanesi Genel Cerrahi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alihan Gürkan "Hastamızın karaciğerinde, midesine ve karaciğere giden damarlara bası yapan yaklaşık 15 santimetrelik iyi huylu bir kitle vardı. Bunu, kapalı cerrahi teknikle, hastamızın mevcut olan sezaryen izinin üzerine yapılan 6 santimetrelik kesiden, torba içine alarak dışarı çıkardık. Yani kitle bir anlamda hastamız tarafından dünyaya getirildi. Açık cerrahide bu bölgeye ulaşmak için yapılan kaburga altı kesileri çok büyük ve ağrılı olabilir. Ayrıca ilerleyen dönemde fıtıklaşabilir. Karaciğer kitlelerinin kapalı yöntemle yapılmasının en büyük ayrıcalığı, operasyon sonrası ağrı ve iz oluşturmamasıdır. Hasta normal yaşantısına hemen dönebilir. Kapalı yöntemle yapılan karaciğer cerrahisinde merkezin hem karaciğer cerrahisi hem de laparaskopi deneyimi çok önemlidir. Ancak bu ikisini harmanlayan merkezler hastalarına konforlu olan bu operasyonu sunabilirler" ifadelerini kullandı.