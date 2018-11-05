Karaciğer nakillerinin 3'te 1'i çocuklara yapılıyor"

İlknur SARGUT-Özgür KUMANOVALI,/İSTANBUL, (DHA)- DOĞUŞTAN safra yolu azlığı ya da yokluğu ile dünyaya gelen çocuklara doğumda birkaç ay sonra bile karaciğer nakli yapılabildiğini belirten Prof. Dr. Koray Acarlı, "Gerekli donanıma sahip ve tam kapasite ile çalışan bir karaciğer nakil merkezinin vaka sayısının 3'te 1'ini çocuk hastalar oluşturuyor" dedi. Türkiye'nin organ bağışında istenen rakamlara ulaşmadığını belirten Memorial Şişli Hastanesi Organ Nakli Merkezi Başkanı ve Karaciğer Pankreas Safra Yolları Cerrahı Prof. Dr. Koray Acarlı, 3-9 Kasım Organ Nakli Haftası öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin canlı vericili karaciğer naklinde dünyada ilk 3 ülke arasında yer aldığını ifade eden Prof. Dr. Koray Acarlı, "Milyon nüfus başına yapılan canlı nakilde dünyada ilk 3 içindeyiz. Bu sayede binlerce insanın hayatını kurtarmak ve bu aileleri yeniden mutlu bir yaşama kavuşturmak mümkün olabiliyor. Ama gönül ister ki organlar toprak altında eriyip gideceğine onların bir kısmıyla hayatlar kurtarılabilsin. Bugün Türkiye'de büyük organ nakil merkezlerinin yaklaşık yüzde 80 ila 85'i canlı vericili nakil yapıyor. Yüzde 15'lik bir kısmı ise kadavradan nakiller oluşturuyor" diye konuştu.

"ÇOCUKLARDA İLK AYLARDAN İTİBAREN NAKİL YAPILABİLİYOR" Çocuk hastalarda nakil tercihinin genellikle 5. aydan itibaren yapıldığını söyleyen Prof. Dr. Acarlı, "Çocuklara çok erken aylarda nakil yapmak gerekiyor. Nakil için çocuğun büyümesi tercih edilir ancak mecbur kalındığında ilk birkaç ay içinde bile karaciğer nakli yapılabilir. Doğuştan safra yolu azlığı ya da yokluğu durumu hayatın ilk yıllarından itibaren nakil yapılmasını gerektiren hastalıklar. Bu tablolar hastaların daha uzun süre yaşamasına imkan veren hastalıklar değildir. Her yaş grubunda görülebilir. Normalde çok iyi çalışan bir karaciğer nakil merkezinin vaka sayısının 3'te 1'i ila 5'te 1'i aslında çocuk hastalar. Ciddi miktarda çocuk hasta bulunuyor. Ülkemizde 300 civarında çocuk hastamız var ve bunun 120'si bir yaşın altında. Yaşayabilmeleri için bir yaşın altındaki çocuklara karaciğer nakli yapmak zorunda kalıyoruz" ifadelerini kullandı. HANGİ BELİRTİLERLE ORTAYA ÇIKIYOR? Sonradan ortaya çıkan karaciğer yetmezliği vakalarının temelinde Hepatit B ve C gibi bulaşma ihtimali olan hastalıklar olduğunu vurgulayan Acarlı, şöyle devam etti: