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Karaciğer nakli, 18 ülkede canlı yayınlandı

SAĞLIK HABERLERİ  | 03.11.2018 12:40 | Son Güncelleme

Yale New Haven Hastanesinden Prof. Dr. Şükrü Emre başkanlığında, Antalya'da gerçekleştirilen karaciğer naklini canlı izleyen 18 ülkeden uzmanlar, soru sorma imkanı da buldu - Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı: - "İnternet üzerinden canlı yayınlanıyor. Ameliyat sırasında soru soruyorlar, buradan cevap veriyoruz. Canlı vericili olduğu için stresi de çok fazla"

Yale New Haven Hastanesinden Prof. Dr. Şükrü Emre başkanlığında, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yapılan karaciğer nakli, 18 ülkede canlı izlendi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi ile Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Derneği tarafından, Mor Salon'da düzenlenen "Laparoskopik Karaciğer Cerrahisi Kursu"na 100'ün üzerinde bilim insanı katıldı.

Toplantıya farklı illerden katılan bilim insanları, organ nakliyle ilgili son gelişmelerden nakillerdeki yeni yöntemlere kadar birçok alanda sunum yaptı.

Program kapsamında, ABD'nin en iyi 32 doktorundan biri seçilen Yale New Haven Hastanesinden Prof. Dr. Şükrü Emre moderatörlüğünde, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinden Doç. Dr. Abdullah Kısaloğlu, Doç. Dr. İsmail Demiryılmaz ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Doç. Dr. Fatih Can'ın katılımıyla canlı yayında karaciğer nakli gerçekleştirildi.

Aynı anda 18 ülkede canlı yayınlanan ameliyatla karaciğer sirozu olan ve daha önce safra yollarına müdahale edilen hastaya, kardeşinden nakil yapıldı. Konferans salonundaki bilim insanları da ameliyathaneye canlı bağlanarak soru sorma imkanı buldu.

Hastanenin Başhekimi ve Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3-9 Kasım tarihlerinin organ bağışı haftası olarak kutlandığını, farkındalık yaratmanın önem taşıdığını söyledi.

Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi'nin, 1982'de Tuncer Karpuzoğlu tarafından kurulduğunu, hızla yoluna devam ettiğini anlatan Aydınlı, burada şimdiye kadar 4 bin 500'e yakın böbrek, 500'in üzerinde karaciğer, kalp, kornea, kemik iliği, yüz, kol, kompozit doku nakilleri yapıldığını dile getirdi.

Hafta kapsamında, önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını aktaran Aydınlı, canlıdan laparoskopik yöntemle çıkarılan dokunun, canlı yayında hastaya nakledildiğini ifade etti.

"100'ün üzerinde katılım var. İnternet üzerinden de canlı yayınlanıyor. Ameliyat, 18 ülkede canlı yayınla izleniyor ve oradan ameliyat sırasında soru soruyorlar. Buradan cevap veriyoruz. Canlı vericili olduğu için bunun stresi de çok fazla." vurgusu yapan Aydınlı, bu tür çalışmaların sağlık turizmi için de önemli olduğunu bildirdi.

Prof. Dr. Şükrü Emre'nin ülkenin yüz akı olduğunu belirten Aydınlı, "The New York Times'e kapak olan, ABD'de ilk 30'un içinde bulunan bilim insanı." dedi.

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