Karaciğer nakli bekleyen Siirtli Zehra'nın tek isteği arkadaşları gibi oynamak

SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesinde yaşayan ve 5 aylıkken karaciğer yetmezliği teşhisi konulan 13 yaşındaki Zehra Diken, arkadaşları gibi oynayabilmek için nakil yapılacağı günü bekliyor.

Pervari ilçesinde 5 aylıkken karaciğer yetmezliği teşhisi konulan Diken, maddi durumu iyi olmadığından nakil için ihtiyaç sahiplerinden destek bekliyor.

Baba İzzettin Diken, kızının sağlığının gün geçtikçe kötüye gittiğini anlattı.

Diken, "Görme yetisini yavaş yavaş kaybediyor, konuşmada da güçlük çekiyor. Yıllardır Siirt, Diyarbakır, Gaziantep, Ankara ve İstanbul'da hastanelere götürüp getiriyorum. Nakil yapmamız gerektiğini söylediler. Maddi durumum iyi değil, hayırseverlerin desteğine ihtiyacım var." dedi.

Tek dileğinin Zehra'nın sağlığına kavuştuğu günü görebilmek olduğunu dile getiren Diken, kızının 13 yaşında olmasına rağmen yaşıtları gibi fiziki gelişme gösteremediğini, 5 yaşında bir çocuk gibi durduğunu aktardı.

Diken, "Sağlık durumu iyi olmadığı gibi arkadaşlarıyla dışarıya çıkıp oynamak ve koşmak istiyor. Dilerim kızım bir an önce sağlığına kavuşur." diye konuştu.

Zehra Diken de yaşıtları gibi gezip koşacağı günün hayalini kurduğunu anlatarak, yapılacak nakille bir an önce iyileşmek istediğini söyledi.

Diken, "6. sınıfa gidiyorum, hastanelere gidip geldiğimden dolayı arkadaşlarımdan, derslerimden geri kalıyorum." ifadelerini kullandı.

