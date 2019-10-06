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Karaciğer nakli için süresi sadece bir hafta

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 11:46 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Efeler ilçesinde yaşayan ve 2 yıldır karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi göran Selma Çaydamar'ın (65) sağlığına kavuşabilmesi için doktorlar bir hafta içerisinde uygun donör bulunup, nakil yapılması gerektiğini söyledi.

Karaciğer nakli için süresi sadece bir hafta

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde yaşayan ve 2 yıldır karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi göran Selma Çaydamar'ın (65) sağlığına kavuşabilmesi için doktorlar bir hafta içerisinde uygun donör bulunup, nakil yapılması gerektiğini söyledi. Ata Çaydamar (69) zamanın kısıtlı olduğunu belirtip, "Eşimin hayatının kurtulması için duyarlı kişilerden donör olmalarını istiyoruz. Umarım sesimizi duyarlar, bizlere yardımcı olurlar eşim sağlığına kavuşur" dedi.
Fatih Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Selma Çaydamar, karın ağrısı, mide bulantısı ve karın bölgesinde şişlik şikayetleriyle 2 yıl önce önce Aydın Devlet Hastanesi'ne ardından da İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. Ege Üniversitesi Hastanesi'nde Çaydamar'a karaciğer etmezliği teşhisi konulup, tedaviye alındı. Çaydamar, buradaki 1 yıllık tedavisinin ardından İzmir'de özel bir hastaneye sevk edildi. Tedavisine devam edilen özel hastanede 1 yıl içinde 35 kilo veren Çaydamar'ın, kan değerleri de doktorların müdahalesine rağmen yükseldi. Doktorlar aileye bir hafta içerisinde uygun donör bulunup, karaciğer nakli yapılmasını söyledi. Hastaneden eve gelen aile uygun donörü önce aile yakınlarında aradı ancak bulamadı. Çaydamar, yakınlarında uygun kan grubu bulamayınca B (Rh +) ve 0 (Rh +) kan grubuna sahip hayırseverlere donör olmaları için yardım çağrısında bulundu.
'NE YAPACAĞIMIZI ŞAŞIRDIK'
Ata Çaydamar, eşinin 2 yıldır karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğünü belirterek, "Tedavisinde bir türlü ilerleme yaşanmadı. Her geçen gün durumunun daha da kötüye gitmesi üzerine doktorlar karaciğer nakli yapılmasına karar verdi. Ancak bunun için uygun bir donöre ihtiyaç var. Fakat 1 hafta gibi bir süre içinde uygun donörün bulunması gerekiyor. Eşimin yaşı nedeniyle de her donör uygun olamayabiliyor. Nakil için zaman çok az. Bu kadar kısa sürede uygun donör bulmamız çok zor. Eşimin hayatının kurtulması için duyarlı kişilerden donör olmalarını istiyoruz. Umarım sesimizi duyarlar, bizlere yardımcı olurlar eşim sağlığına kavuşur" dedi.

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Karaciğer nakli için süresi sadece bir hafta

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