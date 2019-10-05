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Karaciğer nakli olan Bade, büyüdü ve okullu oldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 05.10.2019 12:14 | Son Güncelleme

Henüz kırkı çıkmamışken tırnağı kesildiğinde parmağında başlayıp durdurulamayan kanama, Bade Kaya’yı daha 8 aylıkken organ nakline götüren büyük sorunların başlangıcı oldu; ama o zor ve kötü günler birer anı olarak geride kaldı.

Henüz kırkı çıkmamışken tırnağı kesildiğinde parmağında başlayıp durdurulamayan kanama, Bade Kaya’yı daha 8 aylıkken organ nakline götüren büyük sorunların başlangıcı oldu; ama o zor ve kötü günler birer anı olarak geride kaldı. Babası Ali Can Kaya’dan gerçekleştirilen karaciğer nakliyle hayat bulan Bade sağlıkla büyüdü, bu yıl yaşıtlarıyla birlikte ilkokula başladı.
İzmir’de ev hanımı Cemile Türkmen (27) ile turizmci Ali Can Kaya’nın (31) 21 Haziran 2013’de dünyaya gelen kızları Bade’nin sağlık sorunları bir aylıkken başladı. Anne Cemile Türkmen, kızının uzayan el tırnakları kesmek istedi; ancak bu işlem sırasında Bade’nin parmağında kanama başladı ve ne yapsa durduramadı. Türkmen, kızını hemen o dönemde oturdukları Kuşadası’nda bir hastaneye götürdü. Bir yandan kanama durdurulmaya çalışılırken, Bade’nin yenidoğan sarılığı denilen sarılığı da araştırıldı. Türkmen, kızını Kuşadası’ndaki hastaneden sonra önce Dr. Behçet Uz Eğitim ve Araştırma Hastanesine oradan da Ege Üniversitesi Hastanesine götürdü. Yapılan tetkikler sonucunda Bade’ye doğuştan safra yolları yokluğu (bilier atrezi) tanısı koyuldu. Bu durumun Bade’yi karaciğer nakline götüreceği belirtilirken, büyümesi için zaman kazanma amacıyla 3 aylıkken ameliyatı yapıldı. Bade 20 aylık olduğunda İzmir Kent Hastanesi’ne yatırıldı, 11 Şubat 2014 tarihinde karaciğer nakli yapıldı. Doç. Dr. Murat Kılıç ve Opr. Dr. Cahit Yılmaz’ın yer aldığı ekip tarafından baba Ali Can Kaya’dan karaciğer nakli gerçekleştirildi. Önce baba Kaya ardından da minik kızı Bade şifayla taburcu edildi.
Artık zor ve kötü günler birer anı olarak geride kaldı. Babası Ali Can Kaya’dan gerçekleştirilen karaciğer nakliyle hayat bulan Bade sağlıkla büyüdü ve bu yıl yaşıtlarıyla birlikte ilkokula başladı.
Kızının nakil sonrası süreci sorunsuz geçirdiğini, bu öğretim yılında Vali Rahmi Bey İlkokuluna başladığını belirten anne Cemile Türkmen, “Kızımın tırnağını keserken parmağında başlayan kanamanın bizi karaciğer nakline götüreceği aklımın ucundan bile geçmezdi. Çok zor, sıkıntılı, korku, endişe dolu günlerdi. İkinci adresimiz hastaneler olmuştu; ama sonuç önemli. O zor günleri geride bıraktık. Kızım sağlığına kavuştu, başta Kent Hastanesi karaciğer nakli ekibi olmak üzere kızımın sağlığına kavuşmasında emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bade çok tatlı, konuşkan, çok sosyal bir çocuk. Okullu oldu ya ona ne olacağını soranlara şimdi soranlara doktor olacağını söylüyor. Ama fikri de sık sık değişiyor. Tek isteğim sağlıklı ve mutlu çocuk olsun" diye konuştu.
Kent Hastanesi karaciğer nakli ekibinden Opr. Dr. Cahit Yılmaz da, Bade’nin yaşıtları gibi normal yaşam sürdüğünü belirterek, “Bade’nin rutin kontrolleri oluyor, sağlık karnesi iyi. Bu yıl yaşıtları gibi okula başlamış. Bade gibi çocuk hastalarımızın normal yaşamlarını sürdürdüklerini görmek bize tüm yorgunluklarımızı unutturuyor” dedi.

Karaciğer nakli olan Bade, büyüdü ve okullu oldu

Karaciğer nakli olan Bade, büyüdü ve okullu oldu

Karaciğer nakli olan Bade, büyüdü ve okullu oldu

Karaciğer nakli olan Bade, büyüdü ve okullu oldu

Karaciğer nakli olan Bade, büyüdü ve okullu oldu

Karaciğer nakli olan Bade, büyüdü ve okullu oldu

Karaciğer nakli olan Bade, büyüdü ve okullu oldu

Karaciğer nakli olan Bade, büyüdü ve okullu oldu

Karaciğer nakli olan Bade, büyüdü ve okullu oldu

Karaciğer nakli olan Bade, büyüdü ve okullu oldu

Karaciğer nakli olan Bade, büyüdü ve okullu oldu

Karaciğer nakli olan Bade, büyüdü ve okullu oldu

Karaciğer nakli olan Bade, büyüdü ve okullu oldu
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