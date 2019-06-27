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Karaciğer nakli olan küçük Poyraz, hayata tutunamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2019 15:30 | Son Güncelleme

ORDU’da, karaciğer nakli olduktan sonra fenalaşan Poyraz Yoldaş (3), tedavi gördüğü hastanede 2 gün sonra hayatını kaybetti.

Karaciğer nakli olan küçük Poyraz, hayata tutunamadı

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU’da, karaciğer nakli olduktan sonra fenalaşan Poyraz Yoldaş (3), tedavi gördüğü hastanede 2 gün sonra hayatını kaybetti.
Ordu’nun Altınordu ilçesinde yaşayan Nurdan-Tolga Yoldaş çiftinin çocuğu Poyraz Yoldaş bir süre önce rahatsızlandı. Hastanede tedavi altına alınan Poyraz Yoldaş’a karaciğer yetmezliği teşhisi konuldu. Ankara’da bir hastanede tedavisi süren Poyraz Yoldaş, salı günü karaciğer nakli oldu. Nakilden sonra fenalaşan ve Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınan küçük Poyraz bu sabah hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesinin Ordu’ya getirileceği belirtildi.
Şarkiye Mahallesi Muhtarı Emre Yayla, küçük Poyraz'ın milyonda bir görülen bir hastalık sonucu rahatsızlığının ortaya çıktığını ve organ nakli olduğunu belirterek, “Maalesef bugün acı haberi aldık. Biricik evladımızı kaybettik. Ailesi cenazesini Ordu’ya getirecek. Teyzesinden karaciğer nakli olmuştu, sağlığına kavuşacağından umutluyduk. Maalesef kaybettik. Cenazesi yarın Altınordu ilçemizden kaldırılacak” dedi.
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Karaciğer nakli olan küçük Poyraz, hayata tutunamadı

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