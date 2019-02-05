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Karaciğer nakli olan Şükran, ikiz bebek dünyaya getirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 16:45 | Son Güncelleme

Samsun'da yaşayan ve 2003 yılında karaciğer nakli olan Şükran Kutbay (32), yapılan tedavi sonucunda hamile kalıp önceki gün ikiz kız bebeklerini dünyaya getirdi.

Samsun'da yaşayan ve 2003 yılında karaciğer nakli olan Şükran Kutbay (32), yapılan tedavi sonucunda hamile kalıp önceki gün ikiz kız bebeklerini dünyaya getirdi. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü Başkanı Prof. Dr. İdris Koçak, bu vaka ile dünyada ilk defa karaciğer nakli olmuş bir kadının ikiz bebek dünyaya getirdiğini söyledi.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşayan Şükran Kutbay, nadir görülen Wilson hastalığı sonucunda 2003 yılında hayatını kaybeden bir donörden bağışlanan karaciğer ile nakil oldu. Yaklaşık bir yıl önce İrfan Kutbay ile evlenen Şükran Kutbay, anne olmaya karar verdi. Genç kadın bunun için Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü?ne başvurdu. Bölüm Başkanı Prof. Dr. İdris Koçak ve ekibinin yaptığı yumurta güçlendirme tedavisi sonucunda genç kadın ikiz bebeklerine hamile kaldı. Önceki gün yapılan sezaryen ameliyatla Şükran Kutbay, biri 2 kilo, diğeri 2 kilo 100 gram ağırlığındaki ikiz kız bebeklerini dünyaya getirdi. Genç kadın bugün hastaneden taburcu olurken, 34 haftalıkken dünyaya gelen ve şu anda 2 günlük olan bebeklerin bir süre daha küvözde kalacağı ve hastanedeki tedavilerine devam edeceği belirtildi.
'DÜNYADA BİR İLK DİYEBİLİRİZ'
Karaciğer nakli olan hataların hamile kalıp bebek dünyaya getirebildiklerini söyleyen Prof. Dr. Koçak, Yaptığım literatür taramasına göre karaciğer nakli olup da ikiz bebek dünyaya getiren başka bir hasta olmamış. Bu vakanın dünyada bir ilk olduğunu söyleyebiliriz. Hem bebeklerin hem de annenin sağlık durumu gayet iyi. Hastamız güzel bir hamilelik sürece geçirdi. Tabii aile için ikiz bebek sahibi olmak bir mucize gibi. Aile böyle bir ihtimali hiç bir zaman düşünmüyordu. Nedeni annenin karaciğer nakli olması ve ikiz olma ihtimali. Bunu süreci hep beraber birlikte yaşadık. Bu nedenle anne ve baba bize kızlarının birinin adını ?Mucize? diğerinin ise '?Eylül? koyacaklarını söylediler. Biz de aile de çok mutlu oldu. Çünkü tedavi sürecinde yola çıkarken bir takım ümitsizliklerimiz vardı 'Acaba başarılı olacak mıyız Karaciğerle ilgili sorun yaşar mıyız' diye düşündük. Sürekli hastamızı takip ettik. Son dönemde haftalık olarak takibini yaptık. Sonunda da hastamız ikiz bebeklerini sağlıklıca kucağına aldı dedi.

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