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Karaciğer nakli oldu ilk kez yumurta, peynir, balık yiyip süt içti

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.03.2019 16:36 | Son Güncelleme

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde domino karaciğer nakli gerçekleştirildi.

Karaciğer nakli oldu ilk kez yumurta, peynir, balık yiyip süt içti

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde domino karaciğer nakli gerçekleştirildi. 14 yaşındaki ‘akçaağaç şurubu’ hastası Yiğit Kadir Ekinci’ye halasının bağışladığı karaciğer nakledilirken, Ekinci’den alınan karaciğer 62 yaşındaki Tanyolaç Alpay’a nakledildi.
Kocaeli’de yaşayan emekli Nurdan-Oktay Ekinci çiftinin ikinci çocukları Yiğit Kadir Ekinci, doğumundan kısa süre sonra rahatsızlandı. Hastaneye başvuran ailenin çocuklarına genetik bir hastalık olan MSUD (akçaağaç şurubu) teşhisi konuldu. Anne sütü başta olmak üzere hiçbir proteini tüketmemesi gereken Yiğit, özel bir diyetle beslendi. Yaklaşık bir hafta aldığı anne sütü nedeniyle beyin ve motor gelişiminde sorunlar yaşayan Yiğit’in tedavisi için aile Akdeniz Üniversitesi Hastanesine başvurdu.
Burada yapılan tetkiklerinde Yiğit Kadir Ekinci’ye acil karaciğer nakli olması gerektiği önerildi. Ekinci’ye, Ankara’da yaşayan ev hanımı halası 42 yaşındaki Özlem Öder gönüllü verici oldu. AÜ Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı başkanlığındaki ekip tarafından, Yiğit’e halasından karaciğer nakli yapıldı. Yiğit Kadir Ekinci’den çıkarılan karaciğer de Organ ve Doku Nakil Listesinde kadavradan karaciğer nakli bekleyen 62 yaşındaki siroz ve karaciğer tümörü hastası Tanyolaç Alpay’a nakledildi. Domino nakil denilen bu naklin ardından iki hasta da yavaş yavaş sağlığına kavuşmaya başladı.

"Dünyada 15-20 tane"
Türkiye’de ikinci ameliyat olduğu ifade edilen "domino nakil"le iki hasta sağlığına kavuştu. Dünyada 15-20 civarında olduğu belirtilen operasyon kapsamında AÜ Hastanesi Organ Nakli Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Başhekim Prof. Dr. Aydınlı, anne Nurdan Ekinci’nin "Hocam artık huzurla sofraya oturmak istiyoruz" sözünün kendisini çok etkilediğini kaydetti.
Yiğit Kadir Ekinci’de enzim eksikliği olduğunu söyleyen Prof.Dr. Aydınlı, "Bu hastalar protein tüketemiyorlar. Yurt dışından getirilen besinlerle besleniyorlar. Bu ciğer, başka birisine nakledildiği zaman problem olmuyor. Deneyim ve teknik altyapı gerektiren bir ameliyat. Tecrübeli ekibimizle ameliyatı rahatlıkla yaptık. Özel izinle yapılan bir ameliyattı. Dünyada 15-20 civarında yapılan operasyon var. Özellikli vakaları yapmaya uygun bir hastaneyiz. Bu operasyonu dünyada sadece seçili merkezler yapabiliyor" diye konuştu.
AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ise bin yataklı hastanede özellikle ameliyatlar yapıldığını vurgulayarak, “Yakın zamanda 300 yataklı bir blok daha hizmete girecek. Bugünde domino nakil denilen karaciğer naklini gerçekleştirdik” dedi.
Operasyona katılan Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, özel vakalara destek vermekten mutluluk duyduğunu dile getirerek, çok az görülen vakalar bunlar. Başarılı sonuçlar bizi mutlu ediyor. Her türlü nakilleri burada yapabiliyoruz. Yapamadığımız bir iki nakil var inşallah onları da yapacağız" diye konuştu.
Sağlık İl Müdürü Ünal Hülür, Türkiye’de 26 bin organ nakli bekleyen hasta olduğunu belirterek, Antalya’da 2 bin 800 böbrek, 250 karaciğer ve 270 kalp nakli bekleyen hasta olduğunu kaydetti.

"Eşimle ağladık"
Yiğit Kadir Ekinci’nin annesi Nurdan Ekinci ise çok özen göstermesine rağmen çocuğunda zihinsel gerilik olduğunu, 16 yaşındaki kızına tost yaptığı zaman oğlunun ağladığını anımsattı. Çok sıkıntılı zamanlar yaşadıklarını aktaran anne Ekinci, ”Tatile gidemiyorduk, otellerde yemek yiyemeyeceği için. Sosyal yaşantımız hiç olmadı. Misafir gelmesin istiyordum. Bir sefer simit alamadım oğluma. Yurt dışından besinler alıyorduk, sadece bir makarna 30 lira. Nakil olduktan sonra ilk kez yumurta, peynir, balık yedi. Eşimle ağladık, inanamadık. Bizim için düğün, bayram artık. Biz de eşimle organlarımızı bağışladık" dedi.

"Süt içip, balık yedi"
Sağlığına kavuşan Yiğit Kadir Ekinci halasının kendisine karaciğer verdiğini ve nakil olduğunu ifade ederek, ilk kez süt içip, balık yemekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Karaciğerin nakledildiği Tanyolaç Alpay ise, "Gerçek kahramanlar burada. Hala inanamıyorum. Hocalarımın hepsine teşekkür ediyorum" dedi.
Domino naklin, metabolik hastalıklı karaciğeri o hastadan alıp başka hastaya nakledip, metabolik hastalığı olan hastaya da kadavradan ya da canlıdan karaciğer nakledilmesi işlemi olduğu belirtildi.

Karaciğer nakli oldu ilk kez yumurta, peynir, balık yiyip süt içti

Karaciğer nakli oldu ilk kez yumurta, peynir, balık yiyip süt içti

Karaciğer nakli oldu ilk kez yumurta, peynir, balık yiyip süt içti

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