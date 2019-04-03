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Karaciğer nakliyle hayata tutundu

SAĞLIK HABERLERİ  | 03.04.2019 12:50 | Son Güncelleme

Antalya'da siroz hastası 63 yaşındaki Mustafa Ögke'ye, beyin ölümü gerçekleşen 19 yaşındaki gençten alınan karaciğer dokusu nakledildi - Mustafa Ögke: - "Bir yandan üzüldük, 19 yaşında gencimiz vefat etmiş, bir yandan sevindik. Onun sayesinde yaşıyorum"

Antalya'da siroz hastası, beyin ölümü gerçekleşen 19 yaşındaki gençten alınan karaciğer dokusuyla yaşama tutundu.

Emekli 63 yaşındaki Mustafa Ögke'ye, bir yıl önce yüksek ateş şikayetiyle kaldırıldığı hastanede karaciğer hastası olduğu söylendi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesine başvuran Ögke'ye siroz teşhisi konuldu.

Organ nakli önerilen Ögke'nin kızı ve oğlu gönüllü olmasına rağmen dokular uymayınca, Ögke, Sağlık Bakanlığının organ ve doku nakil listesine alındı.

Ögke'ye, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezinde beyin ölümü gerçekleşen 19 yaşındaki M.A'nın bağışlanan karaciğer dokusu nakledildi.

Tedavisinin ardından taburcu edilen Ögke, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisini çok iyi hissettiğini, sağlığının her geçen gün iyiye gittiğini söyledi.

Bir yıl sonra ilk kez kendisini hafiflemiş hissettiğini aktaran Ögke, "Bir yandan üzüldük 19 yaşında bir gencimiz vefat etmiş. Bir yandan sevindik, onun sayesinde yaşıyorum. Nurlar içinde yatsın, takdire şayan. Allah razı olsun aileden." diye konuştu.

Mustafa Ögke'nin eşi Melahat Ögke de "Çok şükür artık yüzü gülüyor. Ama gencecik çoğumuz vefat etmiş, ona çok üzüldük." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Akdeniz Üniversitesi karaciğer nakil

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